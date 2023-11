De loco a loco: Sebastián Abreu señaló que “hay cosas que no gustan de Marcelo Bielsa en Uruguay”

Sebastián “el loco” Abreu solo tiene palabras de elogios para el entrenador argentino a cargo de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, sin embargo, confieso que hay temas más allá de lo futbolístico que no han agradado mucho en su país.

El uruguayo que jugó en 32 equipos durante su carrera como futbolista y que en México vistió los colores de Tecos, América, Dorados de Sinaloa, Cruz Azul, Monterrey, Tigres y Atlético San Luis, señaló que hay características de Bielsa más allá de los táctico que se diferencian mucho de estilos como por ejemplo del Maestro Tabares.

La Revolución de Bielsa llegó a Uruguay

Marcelo Bielsa llevó su revolución futbolística a Uruguay, lo dejó demostrado con par de triunfos seguidos nada menos que sobre Brasil y Argentina.

“Lo que no está gustando no es lo táctico, no es lo futbolístico, sino otros temas en cuanto a modificaciones de situaciones que ya estaban establecidas desde hace 15 años”, dijo.

“Por ejemplo, el relacionamiento que puede haber con toda la gente que trabaja, de los cuales ya se han retirado siete y ocho trabajadores, ya que no estaban acostumbrados a esta exigencia de Bielsa“, agregó Abreu.

La importancia de Luis Suárez en el banquillo y como lo ha llevado Bielsa

Sebastián Abreu asegura que desde lo futbolístico, la labor de Bielsa no tiene grietas y que además ha sabido manejar bien el tema de Luis Suárez, a quien convocó luego de cuatro jornadas para demostrar a los más jóvenes, que pueden lograr los objetivos por si mismos.

Destaca que un jugador como Suárez es siempre necesario así sea desde el banquillo y afirmó que con Marcelo Bielsa siguen las posibilidades de seguro creciendo con un equipo competitivo y con el toque del loco como seleccionador.

