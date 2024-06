Fernando “Bocha” Batista se perderá partido de la Vinotinto ante Jamaica por sanción

La Selección de Venezuela no podrá contar con su entrenador, Fernando “Bocha” Batista, para el encuentro de este domingo ante Jamaica en el cierre de su participación en la fase de grupos de la Copa América Estados Unidos 2024 luego de que se conociera su suspensión por un partido.

Al igual que ocurrió con los seleccionador de Argentina y Chile, el director técnico de la Vinotinto fue castigado por la Conmebol con una fecha de suspensión debido al retraso del combinado venezolano para volver al campo previo al segundo tiempo del encuentro disputado el miércoles ante México.

El máximo ente del balompié sudamericano y organizador de la Copa América 2024, también confirmó un castigo monetario de $15,000 para la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por este retraso presentado por el combinado venezolano que terminó ganando el duelo contra El Tri (1-0).

La ausencia del argentino Fernando “Bocha” Batista en el banquillo de la selección venezolana será sólo por el duelo ante los jamaicanos y estará de vuelta para los cuartos de final de la Copa América 2024. Crédito: Ryan Sun | AP

Ante la suspensión del seleccionador venezolano para el encuentro ante la Selección de Jamaica que se llevará a cabo este domingo en el Q2 Stadium de Texas, se espera que su puesto lo ocupe su asistente técnico, Leandro Cufré, quien incluso fue el encargado de dar la rueda de prensa de este sábado.

“Batista está muy dolido porque no puede estar al frente de su equipo, pero respetamos y acatamos la decisión de la Conmebol”, aseguró Cufré quien destacó que el encuentro ante el combinado jamaicano será asumido de igual forma que los dos anteriores en los que se aseguró el boleto a cuartos de final.

“La emoción va a ser idéntica que en los otros partidos, porque tengo claro lo que estoy haciendo. No me cambia en absoluto. No siento ningún tipo de presión extra. Acá las decisiones siempre se toman en conjunto. Esta es la única línea que conozco para trabajar en equipo”, sentenció.

Fernando “Bocha” Batista saludando a Jaime Lozano previo al encuentro que disputaron las selecciones de Venezuela y México el miércoles en Los Ángeles y que terminó con victoria de la Vinotinto. Crédito: Ryan Sun | AP

Jon Aramburu: “Espero que no suframos como contra México”

El defensor venezolano Jon Aramburu también habló en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante la Selección de Jamaica, un rival del que asegura deben cuidarse aunque ya está eliminado de esta Copa América Estados Unidos 2024.

“Esperemos que todos estemos enchufados desde el primer minuto y que no tengamos que sufrir como hicimos al principio con México”, aseguró el jugador de la Real Sociedad quien tuvo una gran actuación en la victoria contra los mexicanos, especialmente en el segundo tiempo anulando el peligro rival.

Jon Aramburu, de apenas 21 años y que esta temporada logró tener minutos de juego en el primer equipo del cuadro vasco en LaLiga y la Champions League, hizo referencia a ese buen momento que está viviendo en la actualidad siendo titular indiscutible con la Vinotinto en este campeonato.

“La clave es la gente que te rodea en el día a día, en el club como en la selección hubo gente fundamental para mi evolución. Son personas que te quieren ver mejorar”, comentó el lateral que se espera que esté en la alineación titular venezolana ante los jamaicanos este domingo.

