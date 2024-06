Francisca destapa cómo logró perder 7 libras en tan solo una semana

La conductora dominicana Francisca se ha caracterizado por mostrarse tal y como es, sin miedo a las críticas, cuando de las luchas personales en las que se encuentra se trata. Prueba de ello es su más reciente revelación con respecto al proceso que ha vivido para recuperar su figura tras dar a luz a su segundo hijo hace apenas unos meses.

En entrevista con la revista People en Español, la ex reina de Nuestra Belleza Latina reveló que si bien abrazó cada cambio que su cuerpo experimentó durante el embarazo, la libras que ha perdido le han ayudado a sentirse más segura de sí misma.

“Las libras que he perdido han sido como la luz al final del túnel. Después de tener un bebé y enfrentamos la transformación de nuestro cuerpo. Muchas mugieres sentimos inseguridad y temor de no volvernos a sentir cómodas en nuestra propia piel. Por lo que las primeras libras que bajamos son como la esperanza de que todo va a estar bien”, contó a la reconocida publicación.

Sin embargo, Francisca no se guardó el secreto detrás de su transformación y confirmó que lo ha hecho la mano de YesYouCan: “¡Qué emoción! 7 libras menos en mis primeros 7 días con el detox plus kit de @yesyoucan”, escribió para acompañar la publicación de Instagram que mostró a detalle la rutina que sigue diariamente.

“Después de amamantar logré comenzar mi transformación saludable y pude bajar 7 libras en mis primeros siete días con YesYouCan (…) No me dejo tentar. El pecado a mí no me agarra. En el momento del lunch lo hago muy balanceado, como mi carbohidrato saludable, proteína y vegetales. Me encanta preparar mis comidas de la semana para mí y para mi familia, porque en la planeación está la clave del éxito”, expresó junto al audiovisual.

Para finalizar, la también influencer hizo hincapié en los efectos positivos que los cambios que ha hecho han traído consigo, no solo los físicos: “Me siento con mucha energía y como cinco veces al día, acelerando mi metabolismo.”

