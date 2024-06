Raúl de Molina presume el mejor hotel en que se ha quedado en su vida y está en República Dominicana

El presentador cubano Raúl de Molina, de 65 años, es un amante de viajar por el mundo y de hospedarse en los hoteles más lujosos, pero su reciente estancia en República Dominicana lo dejó sorprendido, ya que rebasó todas sus expectativas y así lo presumió en un extenso mensaje que escribió en sus redes sociales.

“Nunca me había quedado en un hotel “all inclusive”, pero esta vez vine aquí con el show donde trabajo por más de 25 ańos @elgordoylaflaca. Las piscinas del hotel, una de ellas la más grande que he estado en mi vida, completamente cubierta en azulejos, otra piscina más que se encontraba en mi terraza y formaba parte de una larga piscina privada con acceso de casi 20 cuartos y da la vuelta a medio hotel, la calidad de la comida en los restaurantes, francés, hindú, italiano, peruano, etc y especialmente el trato de sus más de 1000 empleados fue maravilloso”, escribió el presentador de ‘El Gordo y La Flaca’ en un video que compartió en sus redes sociales.

En su mismo mensaje detalló que el Hyatt Zilara Cap Cana, que fue el alojamiento donde se quedó, no le pide nada a los hoteles donde se ha quedado a lo largo del mundo.

“Como saben he viajado muchísimo, he visitado los mejores hoteles del mundo pero me sorprendió la semana que pasé en el @hyattzilaracapcana en #republicadominicana (…) Este hotel no tiene nada que envidiarle a muchos que me he hospedado como Four Seasons, Ritz Carlton, Aman Resorts, Peninsula, Mandarin Oriental, Six Senses, One & Only, etc”, continuó en su mensaje.

A continuación detalló que durante toda su estancia, pese a que fue de trabajo, lo hicieron sentir como un rey, lo que agradeció profundamente.

“Me gasto mucho en mis vacaciones, junto a mi familia, pero es importante reconocer al pueblo dominicano y los lugares donde te hacen sentir como un rey”, concluyó.

¿Cómo es el hotel que tanto chuleó Raúl de Molina?

El Hyatt Zilara Cap Cana, ubicado en la Playa Juanillo en Punta Cana, es un hotel all-inclusive solo para adultos.

Cuenta, además de las amenidades relatadas por ‘El Gordo’, con bares, con 25 restaurantes, con un parque acuático, con un gimnasio de clase mundial, con spa, con salas de juntas, con salones de eventos, con impresionantes vistas al mar, con acceso directo a la playa, entre otras amenidades.

El costo de las habitaciones por noche va de los $445 a los 971 dólares.

