Elizabeth Caro, hija de Régulo Caro, debuta como actriz de doblaje en Disney

Elizabeth Caro, de fan a vivir la magia de Disney. La hija del cantante Régulo Caro debuta como actriz de doblaje de la serie animada de Disney Jr Ariel, inspirada en el live-action.

En una entrevista con La Opinión, Elizabeth y Régulo Caro contaron cómo fue la experiencia de sumergirse en el mundo Disney y, a su vez, representar a la comunicad latina en Estados Unidos.

“(Estoy) muy orgullosa de mis raíces mexicanas. Yo de chiquita casi nunca veía cosas de latinos y siempre quise un personaje de Disney, una princesa, y estoy muy feliz de que sea una sirenita latina porque me encantan las sirenitas”, dijo Elizabeth Caro.

Sobre su experiencia de convertirse, de alguna forma, en un personaje de Disney al darle voz Ariel, Elizabeth dijo que nunca se lo imaginó.

“Es muy extraño porque nunca me lo esperé. De chiquita yo también veía muchos shows y caricaturas de Disney, yo era súper fan, y ahora lo estoy viviendo. Me siento muy bien y muy feliz”, aseguró la joven actriz.

Aunque sabe que representar a la comunidad latina en espacios tan importantes como Disney es una gran responsabilidad, Elizabeth lo toma con calma pero con mucha seriedad. Sabe que es una oportunidad importante, pero que no será la última.

“La verdad, me ayuda ser muy humilde y nunca me doy por vencida en todo. O sea, si no me dan un papel porque no soy güerita o algo así…No es como que no me importa, pero no dejo que eso me haga sentir mal. Sigo aquí trabajando muy duro y ya”, dijo

Su padre Régulo Caro coincide en que este no será el único papel con un peso importante para la comunidad latina que interprete su hija. “Apenas esto empieza para ella. Aunque ha estado trabajando duro en estos últimos siete años desde que empezó, creo que este es el primer papel que va hacer en el que tiene un peso muy importante en la comunidad latina”, dijo el cantante.

El cantante también dijo que se siente muy orgulloso del trabajo de su hija y de cómo muchas cosas de sus raíces mexicanas se ven reflejadas en el personaje. “Como mexicanos venimos de una región muy bronca para hablar. Venimos de raíces humildes porque venimos de Sonora, Sinaloa, y hemos tratado de darle los mejores ejemplos y valores. Cuando veo el personaje cuando escucho cómo habla pienso: ‘eso está tan específicamente de esta región de nosotros’. Es algo muy bonito”, dijo.

