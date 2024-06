Gonzalo Zulueta explora su lado oscuro en This Never Happened

Gonzalo Zulueta cumplió uno de sus sueños: hacer su debut en una película de terror. El actor de 27 años protagoniza la película de terror This Never Happened, que se estrenó en la plataforma Tubi el pasado 29 de abril.

En una entrevista con La Opinión, Gonzalo Zulueta habló sobre el rodaje de This Never Happened, su experiencia en producciones de Disney y lo que le gustaría hacer en su carrera como actor en el futuro.

Zulueta interpreta a Nico en This Never Happened, un filme de terror que sigue la historia de un grupo de amigos de la infancia con un oscuro secreto y que tras un fin semana juntos uno de ellos es poseído por un espíritu vengativo.

El actor aseguró que grabar una película de terror siempre había sido un sueño para él. “Cuando me mandan el guion yo (pienso): ‘este Nico es un poco (malvado)…pero me encanta porque el trabajo de un actor es justo eso, interpretar un personaje que sea difícil y que no sea lo normal”, contó el actor.

Sobre su experiencia durante el rodaje de la película, Zulueta aseguró que durante las grabaciones todo el elenco se metió tanto en sus personajes que había mucha tensión en el ambiente.

“Cuando estás grabando una película durante un mes entero, durante 14 horas al día eres un personaje y eso hace que (de alguna forma) te conviertas en el personaje (que interpretas)”, dijo el actor, quien indicó que, contrario a lo que se dice que suele ocurrir en los sets de películas de terror, no experimentaron situaciones paranormales.

Sobre los retos de interpretar a un personaje malvado, Zulueta contó que fue complejo pero le permitió explorar un lado que no conocía de sí mismo. “Un privilegio que tenemos los actores es que podemos explorar ese lado malvado que todos tenemos”, aseguró.

“Uno como actor tiene que encontrar emociones (similares a las de tu personaje), yo nunca he violado a nadie y nunca lo haré, pero sí he tenido la ira contra alguien al que le he querido decir las cosas… ahí una va trabajando a ese personaje, obviamente con mucho respeto la actriz con la que grabé una escena muy fuerte. Fue algo muy incomodo y difícil”, agrega.

Pese a las dificultades que supuso su personaje, Zulueta asegura que le gustó mucho interpretarlo. “Me encanta porque tiene un arcoíris de emociones. Es chistoso, cómico, simpático, pero después es como borracho y cae pesado”, dijo.

Antes de grabar el filme de Tubi, el actor era conocido por series como 4Ever, de Disney+.

Aunque disfrutó mucho su experiencia trabajando en una producción de Disney, Zulueta aseguró que le alegra mucho no haberse encasillado en proyectos juveniles.

“Fue una experiencia súper cool, nos trataban muy bien, pero fue algo muy ligero. Me llena muchísimo que haya podido grabar ese proyecto de Disney, pero también me alegra que no me encasillara en series juveniles y que justo pude saltar a una película de Hollywood”, afirmó.

Sobre sus próximos proyectos, Gonzalo Zulueta aseguró que se le han abiertos muchas puertas y que ha hecho muchos castings, pero que –por el momento– no hay algo definido.

“Tengo muy buena relación con Tubi y sé que van a querer grabar algo pronto. Estamos en charlas con Telemundo también porque vienen unos proyectos por ahí. No tengo nada en concreto en este momento, pero estoy abierto a hacer novelas o series en España”, finalizó.

