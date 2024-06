Aleska Génesis habló sobre su futuro junto a Clovis Nienow: “Estamos enamorados”

Pese a las críticas y ataques en redes sociales, la relación de Aleska Génesis y Clovis Nienow se va poniendo más seria y fuerte. Están enamorados, aseguró la modelo venezolana.

En una entrevista con Telemundo, Aleska habló sobre su relación con Clovis, a quien conoció durante su participación en el reality La Casa de Los Famosos. La modelo venezolana aseguró que no les importa el odio que reciben en redes sociales porque ella y el mexicano están disfrutando esta etapa de su relación.

“Yo creo que cada persona habla de lo que tiene su corazón. Yo siento que hay muchas carencias en los corazones de las personas y hay que darles amor, y el amor se demuestra con amor”, dijo la venezolana.

“Nosotros simplemente estamos disfrutando esta etapa de nuestras vidas. No nos importa el hate, no nos importa lo que nos digan porque nosotros estamos disfrutando de esto al máximo. Señores, estamos enamorados y qué viva el amor”, agregó.

Pese al odio que recibe su relación, Aleska aseguró que quienes la critican también merecen amor. “Yo creo que esas personas en casita que dicen no creer necesitan amor en su vida. Nosotros simplemente le mandamos mucho amor a todas esas personas que nos ven a través de las pantallas, a los que nos apoyan y a los que no nos apoyan también porque también merecen amor”, dijo la modelo.

La venezolana está tan feliz en su relación que ve a Clovis como el futuro padre de sus hijos. “Es la primera vez que yo veo a alguien como el futuro papá de mis hijos, primera vez, y yo creo que eso es muy bonito porque es una persona que me da paz, que me da tranquilidad”, afirmó.

Sobre lo que más le gustó de Clovis, Aleska aseguró que fue su sencillez. “Clovis me enamoró por su sencillez, por su nobleza, por su humildad. Hay muchas cosas que quizás la gente piensa que a mí me llenan. A mí me llena un hombre con un corazón noble, eso es lo que yo ahorita busco en mi vida, así que Clovis es perfecto para mí. Yo con él me siento feliz, me siento llena”, aseguró.

A principios de este mes, la modelo venezolana confirmó su relación con el mexicano Clovis Nienow, luego de que compartiera una foto en la que se les ve abrazados mientras comparten unas copas de vino.

El mexicano también compartió una foto junto a Aleska, pero la borró luego debido a los comentarios negativos que recibió. En la foto ambos aparecían en su automóvil mientras él le besaba la mano.

Incluso, se viralizó un video de Aleska y Clovis dándose un beso.

Los fanáticos del Clovis no recibieron bien la noticia de su relación con la venezolana y lo amenazaron con dejarlo de seguir en redes sociales por estar con Aleska.

