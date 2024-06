Clovis Nienow revela el romántico gesto con Aleska Génesis y cómo oficializaron su noviazgo

Clovis Nienow y Aleska Génesis viven su romance a pleno y lo hacen público sin reservas. Desde su salida de “La Casa de los Famosos“, la pareja no ha dejado de compartir fotos y videos juntos, mostrando su relación con orgullo.

En un reciente video que compartieron, los seguidores presenciaron la romántica propuesta de noviazgo que Nienow hizo a la venezolana mientras buceaban bajo el agua. En una entrevista con Telemundo, el influencer mexicano relató cómo surgió la idea de sorprender a Aleska durante su primer viaje juntos a Cancún, revelando detalles que no captaron las cámaras.

“Oficialicé mi noviazgo con Aleska. Yo practico buceo desde hace años y ella no lo había hecho antes; quería hacer algo diferente,” explicó Nienow.

“Sabíamos que éramos novios, pero no como a las chicas les gusta…[Que les digan] ‘¿Quieres ser mi novia?’ y así” agregó el mexicano, quien también compartió detalles de la siguiente parte de su declaración, que no se mostró en las cámaras. “Luego complementé la propuesta con una sorpresa en la habitación, decorada con flores, chocolate y champán, con un letrero en el balcón ‘¿Quieres ser mi novia?’ Creo que fue algo original y bonito. A mucha gente le gustó, especialmente a ella.”

Durante la entrevista, él le hace una videollamada a Aleska, quien se encontraba de viaje en Nueva York. Debido a una conexión deficiente, intercambiaron saludos y él le mostró con quién estaba. Al percatarse que estaba con Telemundo, les envió saludos.

La nota completa de Telemundo fue compartida por la cuenta de fans de la pareja en el Instagram @clovisyaleska.

En respuesta, Aleska compartió el video a sus historias y comentó: “¡Me derrito como un queso! 😍🫠❤️❤️❤️”

¿Cómo fue la propuesta de noviazgo?

El video, que subieron tanto Aleska como Clovis a su cuenta de Instagram, dejó a más de un fan de la pareja suspirando.

Los dos se mostraba buceando juntos cuando de repente Nienow se le declara oficialmente, mientras estaban bajo el agua.

Él se detuvo y sacó una tela que intentaba abrir, pero la corriente del agua le dificultaba mantenerla. Aleska intentando ayudarlo a abrir la tela completamente y vio el letrero escrito en ella: “¿Quieres ser mi novia?”

La cámara luego enfocó a Aleska, quien asintió con la cabeza mientras hacía el gesto de corazón con las manos, aceptando la propuesta de Clovis.

“Y así me sorprendieron debajo del mar 🥹”, puso Aleska en los comentarios, a lo cual los fans le responden: “sean felices siempre ❤️”, “Los hombres como Clovis están en peligro de extinción ❤️😭”, y “Si no me piden así, no quiero nada jajaja ♥️🤣,” entre otros comentarios.

Clovis admite que está completamente enamorado de Aleska

El influencer y la modelo venezolana se conocieron durante su participación en la cuarta temporada del programa de Telemundo “La Casa de los Famosos”.

En la entrevista, el exintegrante del reality show de Telemundo reafirmó su gesto romántico hacia su novia al revelar que está profundamente enamorado.

Nienow compartió sus planes futuros con la venezolana, mencionando que tal como le comentó durante su estadía en “La Casa”, tiene planeado llevarla a conocer México, y hasta ahora su familia la ha conocido únicamente por videollamada.

“Estoy muy contento, muy feliz. Como lo mencioné, ‘La Casa’ ya terminó y ahora estoy conociendo a Aleska, estoy realmente enamorado de ella y así es el amor“, declaró Nienow.

Seguir leyendo:

• Así fue la romántica propuesta de Clovis Nienow a Aleska Génesis: ¡Son novios!

• Aleska Génesis y Clovis Nienow derraman miel desde la playa

• Aleska Génesis y Christian Estrada ganan premio de ‘los más candentes’ de ‘La Casa de los Famosos’