Aleska Génesis destapa cuánto ganaba semanalmente en “La Casa de los Famosos”

El nombre de la modelo Aleska Génesis no ha dejado de encabezar los titulares desde su salida de “La Casa de los Famosos“, ya sea por su polémico romance con Clovis o su estrategia dentro del reality. Ahora, la venezolana lo hace de nuevo y confiesa un secreto que dejó a más de uno con la boca abierta: la jugosa cifra que recibió a cambio de su estancia en dicha producción.

En una entrevista reciente con el periodista Enrique Santos, la famosa se sinceró como nunca sobre la retribución económica que se llevó por su participación en la competencia, y es que si bien no proporcionó el número exacto, dio un aproximado que sorprendió al presentador.

Sin miramientos, el entrevistador abordó el tema, “¿Cuánto ganaste?”, a lo que la ex pareja de Nicky Jam respondió: “Entre $15,000 a $20,000 por semana”, dejando entrever que su salario podría haber sido el mismo o mayor al que recibió la ganadora de la competencia, Maripily Rivera.

Este hecho no tardó en salir a relucir durante la entrevista, razón por la que Aleska aseguró que el contrato de confidencialidad que firmaron no les permitía ser específicos sobre el monto.

“Yo no sé si ella (Maripily) realmente podía decir la cantidad exacta, pero realmente a nosotros sí nos pagaron super bien en todo ese tiempo que estuvimos dentro de la casa. Prácticamente tú dejas tu vida por entregarte a eso y son cuatro meses donde tú paralizas tu vida en todo“, detalló.

Para concluir, Aleska Génesis aseguró que cada uno de los participantes de la cuarta edición del reality ganó mucho más que en el ámbito económico. En su caso, el reconocimiento de la gente y una oportunidad de mostrar una faceta poco conocida de sí misma.

“Yo siento que mi propósito allá adentro y mi exposición, el que me hayan conocido y que ya no me vean como que la ex de tal persona o la ex de Nicky… No me cansa, pero ya llega un momento donde no quiero que me conozcan como la ex de alguien, sino que me conozcan por quién soy yo realmente“, indicó.

