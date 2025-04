¿Qué hacer si recibes un correo electrónico que te ordena irte de inmediato de EE UU?

Algunos inmigrantes que entraron al país a través de la aplicación CBP One, la cual les permitió solicitar asilo, han estado recibiendo desde finales de marzo, correos electrónicos del Departamento de Seguridad Nacional con una petición muy puntual: “Por favor, váyase de Estados Unidos de inmediato”.

Se estima que se enviaron alrededor de 900,000 correos electrónicos con el ultimátum de salir del país cuando antes, pero por alguna razón, algunas han sido dirigidas a ciudadanos estadounidenses.

¿Qué deben hacer?

“No hay razón para entrar en pánico”, dijo el abogado en migración de Los Ángeles, Alex Gálvez.

Sin embargo, quienes los han recibido no han podido evitar sentir una oleada de miedo.

Dichos correos electrónicos no solo los han recibido los solicitantes de asilo que entraron legalmente al país en los últimos años a través de la aplicación creada por el gobierno de Biden sino también sus abogados.

“A estos últimos les llegaron porque muchos abogados ponen la dirección de sus despachos para que ahí se envíe toda la correspondencia de migración relacionada con sus clientes; no porque vayan dirigidos a ellos”, dijo Gálvez.

Los correos electrónicos provenientes de la dirección “automatedmessage@cbp.dhs.gov” informaba a los destinatarios que su libertad condicional sería cancelada en siete días y los urgía a abandonar el país o se enfrentarían a la deportación.

“Es hora de que salga de Estados Unidos. El DHS está cancelando su libertad condicional. No intente permanecer en Estados Unidos; el gobierno federal lo encontrará”, decían los mensajes.

Los correos electrónicos aparentemente se enviaron masivamente como parte de la promesa electoral del presidente Donald Trump de deportar a millones de personas.

“Estos correos se enviaron a quienes entraron con una visa humanitaria por medio de la aplicación CBP one, pero no deben asustarse”, dijo el abogado Gálvez.

Señaló que es una computadora la que mandó esas cartas con base en una lista del Departamento de Seguridad Nacional.

“Esto fue antes de que las cortes fallaran contra Trump, y le congelaran su orden para quitar el estatus a quienes entraron al país con visa humanitaria o la CBP One. Por ahora se está litigando en las cortes federales, por lo que no hay razón para temer”, dijo el abogado.

Hizo ver que la mayoría de las acciones ejecutivas del presidente Trump contra los inmigrantes se han paralizado por las demandas entabladas en las cortes federales.

“Si tienen alguna duda, lo mejor es que vayan a ver a un abogado de migración”.

Fue Ron Góchez, líder la Unión del Barrio, que es parte de la Coalición de Autodefensa Comunitaria, encabeza los patrullajes comunitarios en busca del ICE, quien sonó la voz de alarma en cuanto al envío de correos electrónicos del CBP en Los Ángeles.

Pero precisó que la información que ellos poseían es que los estaban recibiendo estudiantes inmigrantes.

En lugar de enfocarse en criminales, la Administración Trump decidió concentrarse en las personas que han huido de sus países y a quienes les ha concedido un estatus temporal a través de la libertad condicional humanitaria, lo que les autoriza a vivir legalmente en Estados Unidos y a obtener un permiso de trabajo.

Aunado a esto la Casa Blanca revocó dicho estatus a miles de cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, pero a mediados del mes de abril, un juez federal bloqueó esa orden.

La aplicación CBP One permitía a los inmigrantes sin documentos programar una cita en la frontera sur. Pero tan pronto, Trump tomó posesión del cargo, la aplicación fue detenida y miles de citas se cancelaron.

A partir de ahí se convirtió en una aplicación de informes de autodeportación llamada CBP Home.

La CBP One trajo al país a más de 900,000 personas a partir de enero de 2023.

En un comunicado, la CBP informó que ha emitido notificaciones de cancelación de la libertad condicional para personas que no tienen estatus legal para permanecer en el país.

“Este proceso no se limita a los usuarios de CBP One y actualmente no aplica a quienes tienen libertad condicional bajo programas como U4U y OAW.

“La CBP utilizó las direcciones de correo electrónico conocidas del extranjero para enviar notificaciones. Si el extranjero proporcionó un correo electrónico no personal, como el de un ciudadano estadounidense, es posible que las notificaciones se hayan enviado a destinatarios no deseados.

“La CBP está monitoreando las comunicaciones y abordará cualquier problema caso por caso. Para ser claros: si usted es extranjero, estar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Actuamos en el mejor interés del país y aplicamos la ley en consecuencia”.

Ir o no ir a las citas de migración

En los casos en los que las personas se tienen que reportar al Servicio de Migración y Aduanas (ICE), cada año, el abogado Gálvez dijo que si tienen delitos o deportaciones previas, no aconsejan que acudan porque van a ser detenidos.

“En esos casos, lo mejor es ir a ver a un abogado de migración para que les diga cuáles son sus opciones”.

Hizo ver que otra novedad que se ha presentado, es que las personas a quienes hace cinco o siete años, les negaron la residencia, ahora los están refiriendo a las cortes de migración.

“Si ya no tienen la misma dirección, la deben actualizar cuanto antes a través de la forma AR-11 de USCIS (Servicio de Ciudadanía y Migración), porque solo les están dando tres semanas para proveer su nuevo domicilio; si no cumplen los van a deportar. Eso si es alarmante”, afirmó.