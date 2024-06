Sabine Moussier es la sexta habitante de “La Casa De Los Famosos México 2”

Sabine Moussier, la villana de melodramas como “La Malquerida” y “Mi Pecado”, es el sexto participante confirmado para el reality show “La Casa De Los Famosos México 2”, que comenzará a transmitirse el 21 de julio.

El anuncio se hizo durante el último capítulo de la telenovela “El Amor No Tiene Receta”, el 28 de junio. Paz (Claudia Martín) y Esteban (Daniel Elbittar) armaron un rompecabezas con una foto de Moussier, y Gala (Isabella Tena) les comentó que Sabine se integrará al reality.

Posteriormente, en un video publicado en Instagram, Sabine habló de sus impresiones tras ser seleccionada para entrar a “La Casa De Los Famosos”: “Tengo miedo, tengo mucho miedo. Estoy muy nerviosa, ahorita ya no sé ni lo que estoy diciendo. Mi cabeza está dando vueltas como loca. Por otro lado, tengo toda la seguridad de quien soy. Creo que soy una buena persona, van a poder conocerme tal cual soy. Ojalá que todo salga bien. Vamos a divertirnos”.

Sin dejar de reír, la actriz también dijo que su humor puede cambiar: “Lo que más voy a extrañar es a mis hijos, a mi mamá, a mis mascotas. Con esta inseguridad que tengo, me cuesta mucho trabajo que me vean ciertas partes del cuerpo. Aquí lo único que quiero es estar en paz, estar bien, estar tranquila y contenta. Si me estreso mucho no me va tan bien. Tenganme paciencia”. Los otros famosos que se han anunciado para participar en el reality show son Mario Bezares, Briggitte Bozo, Shanik Berman, Agustín Fernández y Arath de la Torre.

¿Quién Es Sabine Moussier?

De origen alemán, Sabine Moussier inició su carrera trabajando en el canal Ritmoson y con Jorge Ortiz de Pinedo en el programa “Al Ritmo De La Noche”. En 1996 incursionó en las telenovelas, y con el paso de los años fue destacándose en papeles de villana; algunos de sus créditos son “Las Tontas No Van Al Cielo”, “Amores Verdaderos” y “Me Declaro Culpable”. También ha actuado en teatro, y desde 2022 forma parte del elenco del reality show “Secretos De Villanas”.

