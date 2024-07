Disparos en un gimnasio de Virginia: dos fallecidos, incluido el presunto tirador

La policía informó que dos personas murieron, incluido un posible tirador, luego de que se registraran disparos en un gimnasio en Virginia el fin de semana.

Los agentes respondieron al tiroteo en OneLife Fitness, un gimnasio y club de salud en el suroeste de Alexandria, alrededor de las 4 p. m. del sábado, según un comunicado publicado en Facebook por el Departamento de Policía de Alexandria.

Dos personas, incluido el presunto tirador, inicialmente sufrieron lesiones que pusieron en peligro su vida y fueron trasladadas al hospital, de acuerdo con las autoridades.

La policía declaró muertos el sábado por la noche tanto a la víctima masculina como al presunto tirador. OneLife Fitness afirmó que ninguno de los dos era empleado del gimnasio.

En el momento del tiroteo, unas 60 personas estaban dentro y huyeron por las salidas delantera y trasera del edificio, según los medios de comunicación locales.

“Estamos profundamente entristecidos por los trágicos acontecimientos que ocurrieron el sábado en nuestra ubicación de Alexandria. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de las personas involucradas”, dijo OneLife Fitness en un comunicado citado por The Associate Press.

La causa de la muerte de ambos hombres será determinada por la oficina del médico forense, dijo la policía.

El tiroteo está bajo investigación por la policía de Alexandria.

Tiroteo cerca del campus de la Universidad de Cincinnati

Tres personas murieron y al menos otras dos resultaron heridas en un tiroteo registrado cerca del campus de la Universidad de Cincinnati.

Dos personas fueron detenidas, incluido uno de los heridos, de acuerdo con las autoridades.

“Se recuperaron múltiples armas de fuego en la escena del crimen y dos sujetos (uno de los cuales también recibió un disparo) están detenidos en este momento”, dijo el capitán de la policía de Cincinnati, Mark Burns, a The Associated Press en un correo electrónico donde aclaró que no tenía más información.

El departamento de seguridad pública de la universidad publicó en la plataforma social X que la policía estaba respondiendo a una emergencia poco antes de las 3 am. Aproximadamente una hora después, se emitió un mensaje de todo despejado.

Las estaciones de noticias locales informaron que los agentes que patrullaban en el área habían escuchado múltiples disparos y al llegar encontraron a varias personas con heridas de bala. Dijeron que los cinco baleados eran hombres.

