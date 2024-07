Eddie Murphy recordó la broma “racista” que le hizo David Spade en “Saturday Night Live”

Eddie Murphy recordó lo mucho que se ofendió por un comentario que hizo David Spade sobre él durante un episodio del programa de televisión “Saturday Night Live” en 1995. Él calificó eso como una “broma racista” y un “golpe bajo”.

Durante el segmento “Weekend Update”, Spade mostró una fotografía de Murphy (quien comenzó su carrera en ese programa) y dijo: “Miren, niños. Es una estrella cayendo”, refiriéndose a que la película de Eddie que se estrenó en esos días, “Vampire In Brooklyn”, había fracasado en taquillas.

Durante una reciente entrevista para The New York Times, Murphy relató con detalle qué fue lo que pasó: “En los viejos tiempos, solían ser implacables conmigo, y mucho de ello eran cosas racistas. (En ese tiempo) no había Hollywood de raza negra. No había raperos o hip-hop. Eran los años 80”.

Eddie se sintió muy ofendido con ese comentario: “Fue como decir: ‘Soy uno de la familia, y tú me estás j******* así?’ Hirió mis sentimientos. Soy lo más grande que jamás haya salido de “Saturday Night Live“. El programa habría salido del aire si yo no hubiera regresado, ¿y ahora tienes a alguien del elenco haciendo una broma sobre mi carrera? Sé que no puede simplemente decir eso, un chiste tiene que pasar por estos canales, así que los productores pensaron que estaba bien decir eso”.

El actor de 63 años insistió en que se trató de una broma racista. “De toda la gente que ha estado en ese programa, nunca has oído a nadie hacer bromas sobre la carrera de nadie. La mayoría de las personas que salen de ese programa no continúan y tienen carreras increíbles. Fue personal. Así que pensé que era un golpe bajo. Y pensé que era algo racista, sentí que era racista”.

En 2015 David Spade tuvo que admitir su error en un pasaje de su libro de memorias Almost Interesting; ese mismo año Eddie Murphy hizo una aparición en “Saturday Night Live”, con motivo del 40 aniversario del programa. Pero a pesar de ello, la estrella de la película “Beverly Hills Cop” sigue considerando que ese sketch fue un golpe bajo contra su persona.

