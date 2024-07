Horóscopo: qué será de tu semana del 1 al 6 de julio de 2024

La primera semana de julio 2024 llega como un soplo de aire fresco para los signos del zodiaco. Nuevas oportunidades y perspectivas dominarán del 1 al 6 de julio de 2024. Conoce cómo te irá en la semana, a continuación.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Su pareja está distante o los amigos lo dejarán a solas. Puede que al principio le moleste, pero la independencia será saludable.

DINERO: Siete días de expansión económica. Mercurio lo beneficia. Llega a la cima aunque lo aguarda una escalada peligrosa.

CLAVE DE LA SEMANA: La paciencia será su carta de triunfo.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Dulce dependencia afectiva. La emoción será, de aquí en más, su cable a tierra. Romances sí, promesas de amor eterno… no y no.

DINERO: Ecos de una crisis lo llevan a plantearse un traslado o la concreción de una carrera. Adiós a problemas legales.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje que los celos alteren un buen vínculo.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Complicaciones menores en lo afectivo. A permitir y a permitirse cambios. La amistad de alguien que recién conoce colma expectativas.

DINERO: Interesante definición laboral. Obtiene uno de esos puestos que tanto se hacen desear. Renueve sus viejos esquemas.

CLAVE DE LA SEMANA: Tenga de aliado en quien pueda confiar.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Venus en su signo atrae un afecto real. Tan atractivo como rebelde, desorienta a sus admiradores. Mala comunicación con sus mayores.

DINERO: Dinero en mano pese a que aumentan los gastos. No deje que las restricciones a su loca creatividad lo desanimen.

CLAVE DE LA SEMANA: Si cree en lo que hace saldrá ganador. Su fe mueve montañas.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Inquieto ante la avalancha de sentimientos conmovedores pero igualmente feliz. Todos piden su atención pero a usted le cuesta definirse.

DINERO: Logra transformar sus intuitivas ideas en acciones concretas. Insista y no desaproveche su enorme potencial.

CLAVE DE LA SEMANA: El éxito merece ser saboreado. Tómese su tiempo.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Mejor que nunca en su vida social. Semana muy intensa en el ámbito afectivo. En brazos de quien lo cuida compensará antiguas decepciones.

DINERO: Muy activo, pero algo reacio a toda idea renovadora. Abra su juego.

CLAVE DE LA SEMANA: Las respuestas y soluciones llegan de golpe como una revelación.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Venus en Cáncer demolerá relaciones sin una buena base. El peso de la responsabilidad tiene que repartirse. Cada cosa en su sitio.

DINERO: Suerte en puerta. Acostumbrado al trabajo duro, irá rearmándose después del derrumbe. Contactos nuevos.

CLAVE DE LA SEMANA: En momentos de conmoción la gente querida es su pilar.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Venus en Cáncer es una fiesta para su corazón. Le costará comunicarse con la familia, pero en la intimidad tenderá puentes infinitos.

DINERO: Dificultades para viajar, movilizarse o estudiar. Con buena planificación supera todo impedimento y lo revierte.

CLAVE DE LA SEMANA: Si experimenta repentina desorientación, busque guía.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Aunque los astros no propicien un feliz encuentro, los temas a superar son secundarios. ¡A seguir buscando la pareja de sus sueños!

DINERO: Buen pulso en las altas finanzas. Las decisiones que tome hoy tienen repercusión en su futuro. Sea cauto.

CLAVE DE LA SEMANA: Que las críticas infundadas no frenen sus progresos.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Semana intensa, rodeado de gente cariñosa, amistades leales y buenas compañías. Las pruebas de vida lo harán más fuerte.

DINERO: Un desafío que despierta lo mejor de su espíritu competitivo. Avance, el único límite es el miedo. Progresará.

CLAVE DE LA SEMANA: Quien no lucha por superarse es mala influencia para usted.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Ternura, atracción y un poquito de suerte en el encuentro con los demás. Alguien de su círculo podría sentir “algo más” por usted.

DINERO: Nuevos contactos enriquecerán su cartera de clientes. Resguarde información confidencial.

CLAVE DE LA SEMANA: Perdone ofensas, mejor elija empezar de nuevo.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Venus propone que el amor sea vivido en libertad. Lo rodea buena gente con un plan muy interesante en agenda.

DINERO: La perspectiva inmediata es de mucho compromiso. No respetarán sus necesidades a menos que las haga valer.

CLAVE DE LA SEMANA: Dejará muchas cosas en el camino pero no mire hacia atrás.

Por Kirón

