Aprueban el ‘Guatemalan Town’ en medio de la división de los guatemaltecos

Pese a la oposición de no pocos guatemaltecos, los concejales de Los Ángeles aprobaron la moción para crear el Guatemalan Town, un proyecto que busca dar un espacio a la comunidad guatemalteca en la ciudad de Los Ángeles para reconocer la cultura del pueblo inmigrante centroamericano.

“Más de 30 líderes guatemaltecos – entre activistas y miembros de la comunidad – que viven en el distrito 1 que representa la concejal Eunisses Hernández estamos pidiendo que deje esta moción, y que recupere el proyecto original del Guatemala Square”, dijo Raúl Claro, director del Corredor Salvadoreño, antes de que la moción se llevara a votación.

Precisó que llevaban más de 20 meses trabajando en el Guatemala Square.

“Estamos pidiendo a la concejal que pare de dividir a la comunidad”.

Y es que de acuerdo a Claro y a los líderes del Guatemala Square, la concejal se opuso a su proyecto, en represalia porque no votaron por ella en la pasada elección.

“Es venganza. No votamos por ella porque no la conocíamos. Como consecuencia nos ha discriminado y dividido. Lo que hizo fue bloquear nuestro proyecto, y con la ayuda de su equipo reunió a otro grupo de guatemaltecos que no viven en el distrito 1, y algunos como Jhonny Pineda (exalcalde de Huntington Park) ni siquiera viven en Los Ángeles”.

Agregó que Pineda vive en Sacramento y es cabildero.

“Quién sabe cuánto le estén pagando por empujar el proyecto que Eunisses Hernández se sacó de la manga para bloquear el nuestro”.

Durante su participación en el Cabildo, Alex Alvarado quien se considera el autor del proyecto Guatemala Square acusó a la concejal Hernández de sabotear el proyecto original.

“Ha actuado de mala fe, y se metió en el proceso legal de la Ciudad para que no siguiera nuestro proyecto”.

La abogada Yesenia Conde quien estaba supervisando el proyecto original en la Ciudad de Los Ángeles, dijo que no está en contra de que se le dé participación a toda la comunidad guatemalteca.

“Lo que repudiamos es el abuso de poder y la manera en que la concejal Hernández vino a sabotear este proyecto, y a trabajar en contra de la comunidad”.

Claro intervino para decir que hay evidencias de la corrupción con que se manejó el proyecto original.

“Tenemos una grabación en la que el expresidente del Concejo Vecinal le hizo saber a Alejandro Alvarado que la concejal lo instruyó para no someter el reporte de impacto comunitario del Guatemala Square, y como ella no estaba a favor, bloqueó el proceso para comenzar el suyo propio, con otro grupo supuestamente de guatemaltecos”.

Al nuevo proyecto le pusieron Guatemalan Town.

Dijo que le han pedido a la concejal Hernández que deje de hacer política y de robar los proyectos de la comunidad.

“Ese ha sido su modo de operar, dividir. Le hizo lo mismo a los vendedores ambulantes del Corredor Salvadoreño y trajo a otro grupo para dividirlos. Así también ha operado con los guatemaltecos, con los inquilinos de Chinatown y la gente de Highland Park y Lincoln Heights”.

Dijo que en realidad la concejal maneja la agenda de los Demócratas Socialistas que usa caras latinas, pero que no están alineados con los valores de la comunidad latina.

Pese a la oposición, la concejal Hernández logró el voto unánime de todos los concejales.

“Hoy se marca un hito importante en el compromiso de nuestra ciudad para honrar la rica historia y las invaluables contribuciones de la comunidad guatemalteca”, dijo la concejal Hernández.

Afirmó que la moción pone el poder donde debe estar: en manos de la comunidad guatemalteca.

“Involucrará a un grupo diverso de partes interesadas que identificarán un área importante en el vecindario de Westlake que recibirá el nombre en honor a la comunidad guatemalteca.

“Es importante destacar que esta moción incluye instrucciones que nos permitirán brindar apoyo a las pequeñas empresas y recursos de embellecimiento de la comunidad para garantizar que el área designada reciba el apoyo y los servicios de la ciudad necesarios para prosperar”.

Añadió que está comprometida con garantizar tanto la participación de la comunidad guatemalteca, especialmente la de los indígenas mayas, como con hacer que el Departamento de Derechos Civiles de Los Ángeles facilite un grupo de trabajo que recopile comentarios y produzca un informe final al Concejo para garantizar que haya transparencia y rendición de cuentas.

El cabildero Pineda de origen guatemalteco, a favor del proyecto aprobado, pidió incluir a todos en la moción, y lo definió como un paso crítico en la dirección correcta.

“Estamos deseando colaborar con la concejal y los concejales”.

Otra participante a favor que no se identificó, dijo que tenían más de 600 firmas que apoyaban la moción del Guatemalan Town de la concejal Hernández, ya que es la primera moción en la historia y el primer paso que reconoce a los guatemaltecos en Los Ángeles.

Brenda Campos, otra simpatizante de la moción de Hernández, dijo que la apoya porque no es para pelear sino para conciliar.

“Me enorgullece como guatemalteca este proyecto, y espero que todos, a favor o en contra, nos podamos sentar en la mesa para tener un lugar que todos disfrutemos como guatemaltecos”,