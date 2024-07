Christina Porta reacciona a los rumores de romance con Paulo Quevedo tras separación de su esposa

Hace tan solo unos días, el actor Paulo Quevedo dejó a más de uno con la boca abierta al anunciar su separación de la madre de su hijo con un emotivo mensaje, asegurando que actualmente se enfoca en su faceta laboral. Sin embargo, estas declaraciones han sido puestas en jaque tras salir a la luz rumores sobre un supuesto romance con su ex compañera en “La Casa de los Famosos“, Cristina Porta.

Y es que para muchos internautas y seguidores del reality de Telemundo fue innegable la conexión que existió entre ambos participantes, tema que la conductora abordó durante su visita al programa “Pica y se extiende”.

Dentro de la charla, Cristina Porta afirmó que a diferencia de lo que se cree, su relación no va más allá de una simple amistad: “Somos amigos, él ahora tiene su cabeza en otra cosa, acaba de salir de su relación. Yo también estoy muy desubicada, entonces no hay más, de verdad, somos amigos”, contó.

“Yo entiendo que después ya de lo de Aleska y Clovis nos hemos quedado ahí en “La Casa de los Famosos” y que es como todo posible, pero siento decirte que de momento hay una amistad, que nos entendemos muy bien y que siempre hemos tenido comunicación desde que salió“, continuó.

Sin embargo, los cuestionamientos al respecto no acabaron allí, pues el conductor Carlos Adyan le preguntó si la atracción entre ambos existía: “Me gusta como persona y como amigo (…) Yo no voy a decir nunca, pero ahora mismo no. Somos amigos”, dijo contundente.

Por su parte, Paulo Quevedo tampoco se ha quedado de brazos cruzados ante la ola de especulaciones. Siempre frontal ante los medios de comunicación insistió que entre él y la española solo hay una buena amistad.

“Cristina y yo seguimos hablando. Somos amigos verdaderos. Lo que hubo entre nosotros fue una amistad bonita y genuina“, comentó en una entrevista exclusiva con Telemundo.

Seguir leyendo:

• Tras su paso por “La Casa de los Famosos”, Cristina Porta debuta como conductora en ‘La Mesa Caliente’

• Cristina Porta se enfrenta a Alfredo Adame: “Yo no me puedo sentar con un acosador”

• Cristina Porta aclara los rumores sobre su supuesto embarazo dentro de “La Casa de los Famosos”