Cristina Porta aclara los rumores sobre su supuesto embarazo dentro de “La Casa de los Famosos”

A solo unos días de convertirse en la decimocuarta eliminada de “La Casa de los Famosos”, Cristina Porta se enfrenta a la realidad de lo que sucede afuera y uno de los temas más controversiales ha sido su supuesto embarazo. ¿Qué dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista con el programa “Hoy Día”, la actriz española se pronunció sobre los rumores de embarazo que iniciaron luego de que los internautas y audiencia del reality notara una “sospechosa pancita” aunada a su falta de periodo.

“No estoy embarazada. He explicado que debido al estrés, yo, que soy una persona muy regular, he dejado de m3nstru4r durante tres meses”, sentenció Cristina Porta durante su charla con los conductores del matutino de Telemundo.

Asimismo, la famosa apuntó a que fue atendida por el personal médico de la producción y este indicó que su falta de periodo menstrual se debía al alto estrés que tenía dentro del reality show.

Cristina “se me ha ido el periodo durante tres meses” #LCDLF4 pic.twitter.com/YWibplKw0W — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) May 1, 2024

“Es algo que los médicos de la casa dicen que ‘suele pasar’, y debido a los nervios, he desarrollado algo que se llama colitis nerviosa y tenía la tripa hinchada”, respondió contundente.

Cristina Porta, de 33 años, afirmó que la colitis nerviosa que le fue diagnosticada durante su estancia dentro de “La Casa de los Famosos” ha cedido en su mayoría tras ser eliminada.

“Llevo unas horas aquí y estoy mucho mejor. O sea, imagínense lo que es salir de ‘La Casa de los Famosos’”, bromeó la participante que perdió la oportunidad de llegar a la gran final y llevarse el premio de $200,000 ante la integrante Aleska Génesis.

Seguir leyendo:

• 4 momentos que marcaron la participación de Cristina Porta por ‘La Casa de los Famosos 4’

• “Quedé fría”: La reacción de La Divaza tras la eliminación de Cristina Porta de LCDLF 4

• La Casa de los Famosos: encuestas y votaciones rumbo a la nominación de hoy