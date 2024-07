Cristiano Ronaldo explicó por qué lloró en partido ante Eslovenia (Vídeo)

Una de las imágenes más virales de la Eurocopa 2024 que se está llevando a cabo en Alemania, fue protagonizada por el jugador líder de la selección nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo, quien rompió a llorar en el descanso del tiempo de prórroga del partido donde debieron enfrentar a Eslovenia.

Unos minutos antes, al 103, el portero esloveno Oblak detuvo un penalti más que dudoso y le negó el gol que Cristiano había buscado durante todo el partido y que el actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudita vio más cerca de convertir que nunca desde los once metros. El luso falló y se hundió en un llanto fuerte abrazado por sus compañeros.

La televisión captó las lágrimas de Cristiano, que fue consolado por sus compañeros de equipo en la reunión previa a reanudar las acciones del cotejo, y las de su madre en el palco, muy afectada tras el fallo de su hijo.

Sus compañeros lo respaldaron hasta el final

Las palabras de ánimo de sus compañeros no parecían consolarle en lo absoluto. Tampoco los ánimos de los aficionados, que, de inmediato, rompió a corear su nombre (para que dejará atrás el tiro penal fallado), exactamente como había hecho a lo largo de todo el partido por la energía y la motivación que el delantero estaba teniendo desde el pitazo inicial.

El gol, tras cuatro partidos, se le ha resistido al ex jugador de la Juventus, Manchester United y Real Madrid, que ante Eslovenia lo buscó con más ahínco que nunca. Lo intentó de todas formas, sobre todo, de falta, pero se topó con Oblak, que le sacó un libre directo en el 56′ y un mano a mano en el 90′.

Llegaría la redención para ‘El Bicho’

Ya en la tanda de penales para definir al ganador del encuentro y el próximo rival de Francia, Cristiano logró batir la portería de Oblak en el primer penalti y se dirigió a la tribuna de Portugal pidiendo perdón por el que falló en su momento. Los lanzamientos desde los 11 metros, finalmente, le permitieron cobrarse una pequeña ‘vendetta’: Portugal ganó a Eslovenia y estará en cuartos de final donde ahora deberán hacer frente a Kylian Mbappé y a la selección nacional de Francia.

Cristiano habló desde lo más profundo de su ser

Cristiano analizaba la montaña rusa de emociones que vivió durante el encuentro ante Eslovenia. “Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol. Son momentos inexplicables. Tuve la oportunidad de poner por delante a la selección y no lo conseguí. Oblak hizo una buena parada. Tengo que revisar el penalti, no sé si tiré bien o mal, durante el año no fallé ni una vez y en el momento que más lo necesitaba, Oblak paró. Lo más importante es disfrutar de la clasificación, el equipo hizo un trabajo extraordinario, luchamos hasta el final y si analizas bien el partido, Portugal lo mereció porque tuvo más ocasiones. Eslovenia defendió casi todo el encuentro. Hay que felicitar al equipo, especialmente al portero, que hizo tres paradas muy buenas”, declaró a RTP.

“Los que fracasan son también los que lo intentan. Obviamente es frustrante cuando no marcamos. Pero ya lo he olvidado, porque el resultado final fue positivo y eso es lo más importante. A veces es difícil marcar de penalti, pero este año he perdido dos veces en los penaltis, hoy he ganado, el fútbol a veces tiene que ser justo y hoy lo ha sido”, continuó el denominado ‘CR7’.

Acerca del partido de los cuartos de final donde deberán enfrentar a Francia y a Mbappé: “Ahora vamos a tener un partido difícil contra Francia, que es una de las favoritas para ganar. Pero vamos a dar guerra, el equipo está bien y yo siempre voy a dar lo mejor de mí con esta camiseta. He fallado el penalti, pero quería ser el primero en marcar, porque hay que asumir la responsabilidad. Nunca he tenido miedo de afrontar las cosas habituales”.

“Sin duda, es mi última Eurocopa. Pero no me conmueve eso, me conmueve todo lo que conlleva el fútbol. El entusiasmo que tengo por el juego, la emoción de ver a mis seguidores, a mi familia, el cariño que me tiene la gente. No es porque deje el fútbol, porque si lo hago, ¿qué me queda por hacer o ganar más? No se va a reducir a un punto más o un punto menos. Hacer feliz a la gente es lo que más me motiva”, terminó.

