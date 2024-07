¿Cuál es la moneda de un centavo del 2023 que puede valer hasta $600 dólares?

No todas las monedas y billetes en circulación suelen valer cientos de dólares, pero si es cierto que durante la impresión o acuñación se tienden a cometer errores que pueden hacer que un ejemplar que parece ser común se oferte en el mercado por mucho más que su valor nominal.

En Estados Unidos son millones las monedas y billetes que circulan a diario y a menos que se sea un experto en la numismática reconocer cuál de esas piezas tiene gran valor es difícil, es por esa razón que aquí te contamos cuáles son las monedas de un centavo del año 2023 que pueden valer hasta $600 dólares.

Tan solo un pequeño detalle puede hacer la diferencia, tal es el caso de los centavos acuñados recientemente, que junto a la base de Abraham Lincoln en el anverso se puede apreciar las iniciales del diseñador Víctor David Brenner “VDB” a simple vista parece ser común, pero el imperfecto está en que hay una “V” adicional.

Este pequeño error según la cuenta de Instagram de CoinHubs ha elevado el valor de la moneda a unos $600 dólares. De acuerdo con el sitio web de US First Exchange existen algunos aspectos o características que ayudan a identificar cuando una moneda es valiosa o no “la rareza, estado/calificación de la moneda o billete y condiciones del mercado o demanda”, se podría agregar incluso como factor la importancia histórica.

Actualmente, existen muchos sitios web en donde se pueden comprar y ofertar estas monedas entre esos está eBay o la página web del Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS), importa mucho la condición en la que pueda estar la pieza para poder ser vendida a muy buen precio.

