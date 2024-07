Entran en vigor nuevas leyes en California: cinco de ellas tendrán un impacto en tu bolsillo

Desde este lunes 1 de julio, entraron en vigor una serie de leyes aprobadas en el estado de California. Como suele suceder en este tipo de cuestiones políticas, se sancionan diferentes cambios sociales que buscan el beneficio de los residentes. Puede que no sean las medidas más populares del sistema, no obstante, hay 5 de estas propuestas que afectan, para bien o para mal, a las finanzas de las personas y del propio estado.

1. Ley AB 12: límite en los depósitos de seguridad para los inquilinos

Puede que los propietarios no estén muy satisfechos con el proyecto de Ley 12 de la Asamblea (AB), sin embargo, la mayoría de los residentes que no tienen una vivienda y tienen que rentar alguna propiedad lo agradecen. A partir de este 1 de julio, ya no se les puede pedir a los inquilinos un depósito de seguridad que sea mayor a un mes de alquiler. Ya no se podrá exigir dos o tres veces el monto del alquiler mensual como depósito de seguridad.

Un depósito de seguridad es dinero que el propietario retiene para cubrir posibles daños, costos de limpieza o alquiler impago si el inquilino incumple el contrato de arrendamiento, de acuerdo con los tribunales de California.

2. Ley SB 478: eliminación de cargos ocultos en tiendas y restaurantes

El Proyecto de Ley 478 del Senado (SB) prohíbe las denominadas tarifas basura en todas las compras que realices en California. Con este proyecto aprobado y que entra en vigor este julio 2024, las tiendas y restaurantes podrían meterse en problemas por el método conocido como fijación de precios por goteo (drip pricing). Se hizo muy común que las tiendas publicaran un precio bajo que en caja resultaba ser superior.

De acuerdo con la SB 478, los consumidores californianos deben saber exactamente cuánto pagarán por un producto o servicio. En el caso de los restaurantes, Gavin Newsom, gobernador de California, firmó una ley paralela este sábado, la SB 1524, en la que deben detallar “clara y visiblemente” ciertos cargos en el menú. Por ejemplo, deben mostrar si cobrarán alguna tarifa adicional por propinas para el personal de servicios y el personal de cocina, tarifas de descorche (cuando los comensales llevan sus propias bebidas), entre otras.

3. Ley SB 244: Ley del Derecho a la Reparación

Desde ayer, los fabricantes de productos electrónicos y electrodomésticos deben asegurar el suministro de piezas, herramientas y documentación de servicio tanto a los propietarios de productos como a los talleres de reparación independientes, con base en la nueva Ley 244 del Senado.

La nueva ley, a la que también se le conoce como Ley del Derecho a la Reparación, cubre ampliamente los productos y aparatos electrónicos, incluyendo computadoras de escritorio, portátiles, tabletas, teléfonos celulares y varios electrodomésticos. La SB 244 no cubre los equipos utilizados en ciertas industrias y limita las reparaciones en consolas de videojuegos y sistemas de alarma.

4. Ley AB 28: nuevo impuesto a las armas y municiones

En un intento por mitigar los problemas que ocasiona la libre portación de armas, el gobierno de California estableció la Ley 28 de la Asamblea, también conocida como Ley de Prevención de la Violencia con Armas y Seguridad Escolar. Ahora, los fabricantes, vendedores y distribuidores deberán pagar un impuesto del 11% sobre las armas de fuego y municiones para financiar los esfuerzos de prevención de la violencia en el estado.

Esto se suma al impuesto federal del 10% al 11% que los vendedores de armas y municiones ya pagan para financiar los esfuerzos de conservación de la vida silvestre.

5. Ley SB 553: capacitación para empleados para prevenir la violencia en el trabajo

Con la nueva Ley 553 del Senado, los empleados tendrán que desarrollar planes de prevención de la violencia en el lugar de trabajo, como capacitación a los trabajadores y gerentes en planes de seguridad. También deberán darle seguimiento a las denuncias de incidentes.

La violencia en el lugar de trabajo abarca desde “amenazas y abusos verbales hasta agresiones físicas e incluso homicidios”, afirmó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional federal. “Puede afectar e involucrar a empleados, clientes y visitantes”.

