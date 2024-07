Yuri se niega a volver a trabajar con Cristian Castro: “Lo siento mucho”

Luego de varios meses de una gira compartida con Cristian Castro, Yuri está lista para tomar caminos separados y en un encuentro reciente con la prensa destapó la razón por la que no retomaría una fila de conciertos junto al cantante.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la intérprete de temas como “La Maldita Primavera” y “” indicó que si bien su relación con el hijo de Verónica Castro no culminó en conflicto, sí hubo momentos de tensión entre ambos.

“Dejamos de chacotear y dedicarnos más a lo que la gente va a ver, que es escucharnos cantar”, explicó Yuri en una rueda de prensa. “Soy muy disciplinada. La gente sabe que me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas”, añadió.

Aunado a esto, indicó que a pesar de varios intentos, no pudo entablar una relación de amistad con el cantautor, algo que no le había pasado antes con los artistas que había compartido escenario.

“No es una persona de muchos amigos, no para nada (…) La gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él, no somos amigos. Si tú me dices amigos: Mijares; amigas: Pandoras. Cristian Castro y yo no somos amigos, somos compañeros de trabajo”, explicó.

Para finalizar, Yuri apuntó a que la ola de conciertos que protagonizó junto al denominado ‘Gallito Feliz’ representaron parte importante de esta temporada en su carrera. Sin embargo, no está sobre sus planes añadir más fechas a dicho tour.

“A lo mejor que en dos o tres meses él quisiera retomar, no ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido”, bromeó la jarocha ante los reporteros.

