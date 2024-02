Yuri se dice preocupada por Cristian Castro tras su ruptura con Mariela Sánchez

Siguen los dimes y diretes con respecto a la reciente ruptura del cantante Cristian Castro y Mariela Sánchez, y una de las famosas que no pudo evitar unirse a la conversación fue la jarocha Yuri.

Y es que mientras las especulaciones sobre la causa detrás de su truene se mantienen surgiendo de forma constante, la pareja ha preferido guardar para sí mismos ese detalle y continuar con el rumbo de su vida por caminos separados.

Bajo esta misma tesitura, la intérprete de “Maldita Primavera”, quien actualmente comparte una gira con el hijo de Verónica Castro, no pudo evitar los cuestionamientos sobre el futuro que le depara a su proyecto junto al famoso.

Al respecto, Yuri indicó que Cristian Castro ha mantenido bajo perfil desde su ruptura. Incluso, reveló que no ha podido hablar con él, ya que este prefiere evitar cualquier tipo de pregunta sobre su vida amorosa.

“No lo he visto. Le he marcado, le he mandado mensajito, pero como que él quiere guardar su distancia. No sé cómo esté, cuando yo salí a cantar yo no sabía, me enteré después. No se qué vaya a pasar”, explicó.

A pesar de las adversidades a las que se enfrenta el intérprete de “Azul” actualmente, la veracruzana afirmó que su gira en conjunto seguirá su cause, descartando la cancelación de las fechas ya pactadas y anunciadas por su equipo.

“Esperemos que no haya cambios, no va a haber ningún problema, Cristian es muy profesional”, dijo la jarocha para dar la vuelta a la página del tema.

Seguir leyendo:

• Yuri revela que está “preocupada” por Luis Miguel y su larga lista de conciertos

• Yuri confiesa cuál es el secreto para un matrimonio exitoso

• Yuri declara que el fin del mundo se acerca: “Este planeta no va a durar mucho”