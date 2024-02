Yuri revela que está “preocupada” por Luis Miguel y su larga lista de conciertos

En medio del furor que ha caudal su regreso a los escenarios con su gira junto a Cristian Castro, la cantante Yuri se sinceró sobre varios aspectos de su vida profesional, incluyendo cómo logra mantenerse saludable a pesar de su ajetreado estilo de vida y hasta terminó mandándole uno que otro consejo a su amigo Luis Miguel.

En entrevista con el programa “Ventaneando”, la intérprete de ‘Maldita Primavera’ contó varios detalles sobre su próxima serie de conciertos al lado del hijo de Verónica Castro. Indicó que a pesar de que las redes sociales le permiten mantenerse en contacto con sus fans, no hay nada como la conexión que se genera al verlos cara a cara.

“Hay gente que tiene el privilegio que a través de las redes, que ahora está muy de moda, pues no llevan a promoción, porque llenan a donde se paran, pero cuántos años van a durar, me mi encanta seguir yendo a la tele, a la radio, tener esa comunicación con mis amigos de la prensa, que es tan importante esa relación, ya las actuales artistas no hacen eso, a mí sí me gusta”, contó a las cámaras del programa.

La veracruzana se dio el tiempo de hablar sobre su colega Luis Miguel, quien al igual que ella, se ha enfrascado en una serie de conciertos que lo han llevado a visitar varios Estados de la República Mexicana.

A pesar de decirse contenta por el éxito que ha obtenido durante sus presentaciones, Yuri no pudo evitar expresar su preocupación ante su apretada agenda y las repercusiones que esta podría tener en su salud.

“Yo veo a Luis Miguel y digo ‘Padre, cuídale esa voz’, porque señor, a veces nos vamos por la lana y se nos olvida que somos artistas, y que esta voz se van se va a fregar y para mí, Luis Miguel es el icono de nuestro México y dices ‘No quiero que pierda la voz mi Luis Miguel’, entonces, ningún ser humano aguanta tantos conciertos seguidos, yo hago cuatro y ya estoy pidiendo, araño paredes”, detalló.

Para finalizar, la cantautora confesó que estuvo a punto de acudir a uno de sus conciertos, pero al final prefirió no hacerlo: “Yo lo vi el otro día, en un video y ya no quise ir a verlo, porque yo como cantante me sentí mal, nada más de verlo por el video y dije ‘no, no, no’ porque no llegaba a ningún agudo y no llegaba a ninguna canción que a mí me gusta escuchar de él, no podemos decir que Luis Miguel no tiene voz, Luis Miguel sigue teniendo tronco de voz, escúchenlo cuando comenzó la gira, ahí es Luis Miguel”.

