Yuri declara que el fin del mundo se acerca: “Este planeta no va a durar mucho”

Yuri tiene varios planes profesionales para 2024, incluyendo sus conciertos, en los que trabaja arduamente para que todo luzca perfecto. Pero también asegura que la generación actual es la última en este planeta, de acuerdo a pasajes bíblicos.

En una reciente entrevista para el programa “Sale El Sol” la cantante mexicana expuso lo anterior: “Por lo que conozco en la Biblia, este planeta no va a durar mucho, porque ya no aguanta. Quitemos a Dios del planeta, pero ya no aguanta. El calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, los volcanes, o sea, no aguanta ya este mundo”.

La artista de 59 años también habló sobre los conflictos bélicos: “Sin Dios todavía está peor. Ve lo que está pasando en Israel, que es una realidad. Cómo están matando los niños, cómo están sacándole los bebés a las mamás embarazadas. Es una crueldad; eso es bíblico. Los que conocemos la palabra sabíamos que esto iba a pasar, y que esto no va a cesar. Esto va de mal en peor.

“Tenemos que estar preparados, porque vienen momentos muy difíciles para la humanidad. Si tú no te agarras de algo, si tú no te agarras de Dios, no vas a poder subsistir. Vienen cosas muy fuertes. Muy, muy fuertes. Y no quiero meterle miedo a la gente, no. Yo soy una mujer que conozco la verdad, conozco la palabra, está pasando lo que la palabra dice, aunque muchos digan que no, está pasando”.

Hace más de 30 años Yuri era señalada por su marcada influencia de Madonna en sus atuendos, bailes y videoclips. Ella nunca lo ha negado, sino que se considera una gran fan de la reina del pop, y la defendió ante las recientes críticas que hay en Internet acerca de cómo luce: “Ella ha sido la inspiración de muchas artistas, ella es la maestra. Aunque le digan “cachetes de Kiko”, aunque le digan que ya se ve otra, lo que sea, creo que ella es la reina. Madonna siempre llevó la cabeza, siempre llevó la batuta, siempre ha sido una mujer muy disciplinada”.

Agregó que irá a uno de los conciertos que Madonna dará en México en abril: “Quiero verla. Ahora, a sus 64 años creo que tiene, quiero ver cómo maneja su cuerpo. Ése es el problema de todas las cantantes, cuando vamos envejeciendo. Que no, no aguantamos que ya no nos vemos como antes, y tenemos que ir vistiéndonos de diferente manera, porque el cuerpo ya no te da. Aunque hagas ejercicio o aunque seas disciplinada, las carnes se te cuelgan y uno tiene que entender eso, saber envejecer con dignidad, saber qué te puedes poner a los 50, 40, a los 30, a los 60 y a los 70. Yo no bailo igual a los 26 años que ahora, entonces sí voy a verla, por supuesto”.

