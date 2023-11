Yuri rompe el silencio y habla como nunca antes sobre su etapa de adiciones: “Casi me mata”

La cantante mexicana Yuri decidió abrir las puertas de su corazón y recordar una de las etapas más difíciles de su vida tras haber sido presa de los excesos en plena cima de su carrera artística.

Fue junto al conferencista Nayo Escobar que la intérprete de “Maldita Primavera” habló como nunca antes sobre la época desenfrenada que vivió a los 16 años siendo presa de varias adiciones. De acuerdo con Yuri, su mayor problema fue su personalidad “noviera”, ya que esta le traería consecuencias que la llevaron a caer en una fuerte depresión.

“Lo mío, lo mío era el amor, el piojito, el cariñito”, contó la veracruzana. “Casi me mata, porque yo estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuidé. No sé ni cómo es que no quedé embarazada, hubiera tenido hijos así como un equipo de futbol, de chile, mole y guacamole. Yo creo que Dios, en ese momento, estaba de mi lado, ya me tenía escogida. Decía: ‘Ay, no estoy ovulando, y hay dale’. Yo me acosté con mucha gente”.

Como lo ha mencionado en ocasiones anteriores, no se llegó a catalogar como “ninfomaníaca”, pero de no haber retomado su camino habría terminado por ser definida como una.

“Yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, sí me vuelvo ninfómana, tenía belleza, dinero, juventud y todos me miraban. Yo salí cuando ya soy cristiana, pero si yo me alejo de Dios, me voy a las andadas porque mi carne está viciada, yo la vicié, es como el drogadicto o el alcohólico, dale tantito alcohol y enseguida te va a pedir la droga”, añadió durante su relato.

Sin perder el humor que la caracteriza, Yuri recordó el momento en el que la tentación tocó a su puerta al reencontrarse con una de sus ex parejas. No obstante, logró zafarse de la situación a tiempo.

“La carne tiene memoria y para despedirme me inventé que me sentía mal. En eso, entro al foro donde se grababa el programa de ‘El Calabozo’ con ‘El Burro’ Van Rankin y Esteban Arce, quienes me ayudaron porque me veían mal por la ansiedad que tenía. Después llegué a mi casa y le advertí a mi marido, es la última vez que me dejas sola, porque así paso con mis tres exparejas. Yo le cuento todo”, finalizó.

