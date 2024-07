Alana Lliteras reacciona a lo dicho por Sebastián Villalobos sobre su romance 

Los dimes y diretes entre Sebastián Villalobos y Alana Lliteras no dan tregua a poco más de un año de haber protagonizado un romance en la competencia de Top Chef VIP. Y es que luego de que los famosos tomaron caminos separados “en malos términos”, el colombiano ha hecho varias declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta.

Las polémicas palabras del influencer resonaron durante su regreso a la cocina de Top Chef VIP, desmintiendo lo dicho por la joven mientras participó en el reality “La Casa de los Famosos”: que una infidelidad los hizo poner fin a su romance de casi 10 meses.

Para sorpresa de muchos, Sebastián Villalobos afirmó ante las cámaras del show que entre ellos nunca existió una relación: “Nunca hubo una relación formal por parte de un lado ni del otro (…) No hubo como un noviazgo, como que el arroz nunca se coció”, dijo.

no pasó mucho tiempo antes de que estas palabras llegaran a oídos de la propia Alana Lliteras, quien sin mencionar nombres, envió un contundente mensaje con respecto a la situación.

“Yo lo único que voy a decir es que los seres humanos tenemos libertad de expresión. Yo no puedo ser responsable de lo que dicen las demás personas. Cada quien desde sus principios, desde sus valores, desde el tipo de persona que es decide hablar con la verdad o inventando mentiras para autoprotegerse. Y eso lo respeto”, explicó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Para concluir su mensaje, la finalista de “La Casa de los Famosos” añadió que actualmente se encuentra enfocada en su crecimiento profesional y no en seguir alimentando polémicas que no benefician su imagen.

“Lo último que me interesa en seguir hablando de personas insignificantes de mi pasado que ya no forman ni formarán parte de mi vida“, indicó. “Soy una persona agradecida, me quedo siempre con lo mejor de las personas y la verdad soy una dama, no vengo aquí a hablar mal de absolutamente nadie. Lo único que sí les pido es que ignoren ese tema. Ya eso para mí no tiene importancia en mi vida hoy en día y no quiero seguir desgastando mi energía en eso”.