Domelipa, la influencer mexicana, salta de las redes sociales a la música con su canción “La Foto”

Hace dos años, Domelipa terminó una relación amorosa que la marcó profundamente, inspirándola a desarrollar lo que hoy es su primer tema musical.

Domelipa, cuyo nombre real es Dominik Elizabeth Reséndez, de 22 años, celebra los avances en su carrera con el lanzamiento de su sencillo titulado “La Foto”, que salió el 20 de junio.

“Me acuerdo de que grabé la canción tres veces. La primera vez no podía dejar de llorar, porque me llegaba mucho al corazón y en ese momento estaba muy mal. La grabé tres veces y la tercera fue la vencida. Siempre dije que esta sería la primera canción que quería sacar. Después de dos años — de haber grabado música esos dos años — finalmente fue la primera que lancé”, comentó la mexicana durante una videollamada con La Opinión.

Domelipa se ha consolidado como la número 9 en TikTok a nivel mundial y la número 2 en América Latina, acumulando 74.8 millones de seguidores en la plataforma. Con una presencia significativa en redes sociales, cuenta con 1.7 millones de seguidores en Facebook, 23.6 millones en Instagram, 2 millones en X y 6.8 millones en YouTube, además de 800 mil oyentes mensuales en Spotify.

Entendiendo la industria musical

En mayo, sus seguidores quedaron sorprendidos al ver que la mexicana colaboró con el cantante Gabito Ballesteros en una canción titulada “Dolido”, un tema del género regional mexicano. Con “La Foto”, una canción de ritmos que fusionan el pop en español con reggaeton, Domelipa está mostrando otra faceta y consolidando su transición de figura reconocida en redes sociales a cantante.

“La verdad, el mundo de la música es completamente diferente al de ser influencer”, admitió la influencer.

“Pensé que sería más fácil, porque TikTok es la plataforma más fácil para hacer que una canción se vuelva viral. Eso todos lo sabemos. Pero una cosa es la gente que me sigue por mi contenido y otra cosa es la gente que me sigue por mi música”, agregó la artista, quien está firmada bajo Sony Music Latin.

No es solo su nueva canción lo que Domelipa está trabajando actualmente. A través de un comunicado de prensa enviado el 1 de julio, se supo que también forma parte del repertorio de nuevos talentos de la casa disquera Sony Music Latin.

Además, la joven sigue expandiendo sus horizontes al mundo de la televisión.

En el 2023, la influencer también hizo parte de los MTV MIAW 2023 como anfitriona junto al cantante puertorriqueño, Guaynaa. Este año se unió a Univisión como una de las presentadoras detrás del camerino de Premios Juventud, que se transmitirá en vivo el 25 de julio.

“Me emociona mucho que llegue el día y saludar a las personas con las que he grabado, porque he trabajado con muchas personas de la industria y estoy muy agradecida porque te dan la mano”, dijo acerca de la noche anticipada.

Bromeando sobre su poca habilidad para asimilar rápidamente las oportunidades que le llegan, Domelipa aclaró: “No estoy nerviosa. En mi cabeza no entran las cosas tan rápido, entonces hasta el mero día es que me empiezan a dar los nervios y, de hecho, tres días antes estoy eligiendo la ropa. Ahorita estoy relajada”.

Entender la fama y a sus fanáticos

Además de su reciente colaboración con Ballesteros, Domelipa ha participado en eventos y proyectos que le han permitido conocer a grandes figuras del espectáculo, algunos de los cuales ella admira, como Prince Royce.

“Recuerdo que le dije a mi manager que no podía creer que estaba grabando con Prince Royce, porque desde chiquita tenía una playera de él, fui a su concierto y él lanzaba flores y me acuerdo de que agarré una y la guardé”, contó la artista.

Otro artista que ha admirado desde niña es Ovy on the Drums, quien produjo su canción “La Foto”.

“Desde pequeña siempre fui muy fan de su sonido, entonces que él haya hecho mi primera canción me hace muy feliz”, dijo.

Para Domelipa, estos momentos representan una lección.

“Son cosas que me hacen entender a la gente que me sigue y lo que significa ser fan de alguien”, agregó la artista, quien recuerda la primera vez que se sintió famosa.

“Hace 4 años, iba a un parque en Monterrey, mi ciudad, y una niña me pidió una foto. La emoción que sentí fue tanta que le dije ‘es más, tómate una foto conmigo tú también'”, relató la mexicana. “No podía creer que alguien me había pedido una foto”.

Con más de 70 millones de seguidores, Domelipa sigue agradeciendo las oportunidades de colaborar con personas que ha admirado desde pequeña.

“El hecho de tener la oportunidad de grabar con gente que he apoyado desde niña… He ido conociendo a varios artistas poco a poco y, gracias a Dios, ninguno me ha tratado mal“, dijo la artista, quien señala que ser influencer es un arma de doble filo. “Porque te minimizan por ser creadora de contenido. Pero me ha ido muy bien y ya he hecho amistad con muchas personas”.

¿El título de “influencer” sí es un trampolín a los sueños?

Aunque los influencers pueden construir una carrera a partir de las redes sociales y sus seguidores, Domelipa dice que es importante trascender y evolucionar hacia otros planes.

“Hay un punto en que un influencer tiene que hacer algo más para no quedar atrás”, dijo la artista.

“Siempre llega la nueva ola de influencers. Tengo amigos que se fueron a la actuación o se enfocaron en algo después de haber triunfado como influencers, entonces tenía que elegir si iba por otro camino y decidí probar esto a ver cómo me va”, explicó Domelipa, quien entiende que tiene una responsabilidad a través de sus redes sociales.

“Crear contenido es una herramienta muy poderosa, especialmente en TikTok”, opinó.

Ella siente que, en medio de su enfoque musical y sus proyectos profesionales, además de balancear la tarea de crear contenido para su audiencia, quiere que la gente sepa que es como cualquier otra persona.

“Quiero mostrar que la vida de un influencer no tiene que ser perfecta. También me pongo a llorar a veces en las noches o a veces me deprimo. Mi mamá me regaña de vez en cuando… o sea, todo sigue siendo igual, solo que tengo números”, explicó Domelipa, quien concluyó: “No por el hecho de tener dinero significa que estoy feliz, no por el hecho de estar viajando. Nunca enseñas lo malo y eso es lo que trato de mostrar: lo malo dentro de lo bueno”.

Domelipa siente agradecimiento por sus papás

Parte de su naturalidad para estar frente a un público proviene de su infancia. Domelipa recuerda que sus padres la impulsaban a intentar cosas nuevas y a explorar sus talentos.

“Desde chiquita mis papás siempre me metieron a clases de todo: natación, baile, actuación, canto, de todo. Querían que supiéramos un poquito de todo”, contó la mexicana, quien recordó que siempre le celebraban sus habilidades para el canto.

“Me acuerdo de que mi papá me ponía a cantar cuando nos íbamos de viaje y decía: ‘¡ella canta!’, y me daban el micrófono y, si no cantaba, pues tenía que cantar a ver cómo le hacía. Pero siempre era lo mismo”, explicó la influencer, quien también habló del sentimiento que le provoca alcanzar sus metas y de lo que fue ver la reacción de su madre el día que grabaron el video musical de “La foto”.

“Mi mamá estaba ahí ese día. Me veía arreglada, bailando la canción y todo, y me acuerdo que ella también lloró. Fue una emoción muy bonita”, concluyó.