Eurocopa 2024: 5 estrellas que están en cuartos de final y son agentes libres en Europa

Los cuartos de final de la Eurocopa 2024 comienzan el viernes y hay un listado de estrellas que no tienen club.

Ni los portugueses Pepe y Rui Patricio, ni el neerlandés Memphis Depay, ni el francés Adrien Rabiot, ni el suizo Ricardo Rodríguez, los ‘agentes libres’ de los cuartos de final de la competición, a la espera aún de resolver su futuro.

Pepe aún no piensa en el retiro tras la Eurocopa 2024

A sus 41 años, Pepe aún no se retira. No lo aparenta. Ni lo desvela. Finalizado su contrato con el Oporto, después de cinco cursos, con 34 partidos durante la última temporada, se abre un futuro incierto para el central, cuya forma es incuestionable visto cada lance en la Eurocopa 2024.

“No pienso demasiado en ello. El futuro le pertenece a Dios. Tengo muchas cosas de las que preocuparme hoy, cómo voy a defender a mis compañeros en el entrenamiento, cómo voy a recuperarme… Esas son mis preocupaciones”, contó el pasado sábado desde la concentración de su selección en Alemania. Ni siquiera dio pistas de si será su retirada de la selección cuando termine este torneo.

Memphis, a los 30, ya no es del Atlético de Madrid, apenas un curso y medio después de su traspaso desde el Barcelona. No ha jugado lo suficiente este ejercicio (31 encuentros, once titular y 19 de ellos durante más de media hora de los 54 que disputó su equipo) como para activar el contrato que lo vinculaba hasta 2025.

Adrien Rabiot aún pendiente en su negociación

Adrien Rabiot ha terminado su contrato con el Juventus, pero con el nuevo proyecto de Thiago Motta al frente del banquillo, su continuidad es posible, pero no segura al cien por cien.

“Creía que mi futuro se iba a solucionar antes de la Eurocopa, porque pensé que tendríamos conversaciones con el club al término del campeonato. Luego me fui rápidamente y fue inmediata la concentración con la selección francesa. Estoy enfocado en la Eurocopa. Hay gente que está trabajando en ello”, dijo el centrocampista de 29 años, los últimos cinco en Turín.

