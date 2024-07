Harris podría reemplazar a Biden como candidata demócrata en las elecciones

Cad vez más líderes y representantes en el Partido Demócrata están dispuestos a aceptar la noción de que la vicepresidenta Kamala Harris sea declara como candidata presidencial en las elecciones de 2024, cuando el presidente Biden continúa enfrentándose a preguntas sobre si debería poner fin a su intento de buscar la reelección.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (N.Y.), está indicando a los miembros que Harris sería la mejor opción para liderar la lista si Biden decide hacerse a un lado, dijeron dos personas familiarizadas que hablaron bajo condición de anonimato para detallar conversaciones privadas, según The Washington Post.

El representante de Carolina del Sur James E. Clyburn, miembro de alto rango de la Cámara y viejo amigo de Biden, ha dicho públicamente que apoyaría a Harris si Biden se hiciera a un lado, y agregó que sus compañeros demócratas “deberían hacer todo lo posible para reforzarla, ya sea que ella está en segundo lugar o en la cima del boleto”.

Kamala Harris defendió el historial del presidente Biden en el cargo y minimizó los momentos durante el debate en los que flaqueó. Crédito: Yuki Iwamura | AP

La vicepresidenta Kamala Harris no solo tiene a su favor ser la sucesora natural de Joe Biden, sino que las encuestas de intención de voto la sitúan por delante de otras caras populares del partido y heredaría toda la estructura de la campaña electoral donde figura como compañera de fórmula de Biden.

Harris intentó salir este miércoles al paso de los rumores al participar junto a Biden en una llamada con el personal de la campaña de reelección, con un mensaje de que apoya incondicionalmente al mandatario.

Fuentes no identificadas dijeron a ABC News el miércoles que Biden ha reconocido en privado que los próximos días son críticos para determinar si puede permanecer en la carrera por un segundo mandato, algo que la Casa Blanca negó.

Harris tiene más ventajas que Biden en intención de voto

Según un sondeo de la CNN publicado el martes, Harris tendría un mejor desempeño electoral contra Trump que Biden, si bien el republicano se impondría en ambos casos.

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, izquierda, y el presidente Joe Biden durante un debate presidencial organizado por CNN. Crédito: Gerald Herbert | AP

En un duelo entre Biden y Trump, el republicano ganaría con un 49% de los votos frente al 43% del demócrata. En caso de que la candidata fuera Harris, un 47% asegura que votaría por Trump y un 45% por ella.

La campaña demócrata ha cerrado filas en torno a Biden, cuya familia lo está animando a seguir en la carrera, pero cada vez más gente dentro del partido está pidiendo en privado su retirada.

Tanto el diario The New York Times como la cadena CNN publicaron este miércoles que Biden habría reconocido ante un aliado cercano que su candidatura peligra si no logra calmar a sus seguidores en los próximos días, lo cual fue desmentido por la Casa Blanca.

Biden aún no es el candidato oficial del Partido Demócrata

Aunque tiene asegurada su nominación tras haber ganado las primarias, Biden está a la espera de que el partido haga oficial su candidatura en su convención nacional en agosto.

Los analistas coinciden en que para que hubiera un reemplazo de Biden, este tendría que renunciar a su nominación y, en ese caso, su compañera de fórmula sería la favorita para reemplazarlo.

“Si se hiciera a un lado, Harris sería la mejor alternativa para los demócratas para no embarcarse en una gran batalla interna a pocas semanas de la convención”, dijo Stephen Farnsworth, politólogo de la Universidad de Mary Washington.

Los próximos días, en los que Biden tiene programados entrevistas y eventos para revitalizar su imagen, serán claves para definir el futuro del presidente y de su candidatura.

