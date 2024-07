Jens Lehmann calienta duelo Alemania vs España: “España es pequeña e inexperta”

Las selecciones nacionales de España y Alemania se estarán disputando el próximo viernes un lugar en las semifinales de la Eurocopa 2024, misma que se está llevando a cabo en suelo alemán, en un duelo que promete ser una final anticipada en la ciudad de Stuttgart. Las dos selecciones con tres campeonatos europeos y que se les ha visto mejor nivel de juego en el certamen continental actual, se estarán enfrentando en un duelo bastante emocionante y muy parejo, mismo que ha estado cobrando relevancia y peso mediáticamente, por las declaraciones de jugadores y personas ligadas a ambas escuadras.

Lehmann soltó el ácido con sus palabras contra ‘La Roja’

España ha sido reconocida por medios de comunicación, ex jugadores y los aficionados como una de las selecciones favoritas para ganar la Eurocopa 2024. Sin embargo, esa corriente de elogios hacia la selección española no es compartida en lo absoluto por el legendario Jens Lehmann, ex portero alemán y que cree que la actual España es aún “inexperta y pequeña” llegando al punto de compararlos con “un equipo juvenil”.

“España es una selección pequeña e inexperta; básicamente, como un equipo juvenil”, fueron las palabras de Lehmann en Welt TV, donde tuvo la oportunidad de analizar el duelo entre Alemania y España. Unas declaraciones que han hecho bastante ruido a cuatro días del duelo de cuartos entre España y Alemania.

"España es un equipo pequeño e inexperto. En término de calidad, es mejor que Alemania, pero son demasiado bajos de estatura y tienen poca experiencia internacional".



🗣️ Jens Lehmann, exarquero de Alemania 🇩🇪 pic.twitter.com/qQ5Dk8RtDU — VarskySports (@VarskySports) July 2, 2024

Alemania presenta un equipo con jugadores desequilibrantes como lo son Musiala, Gündogan, Leroy Sané, Havertz, así como también al centrocampista leyenda Toni Kroos. Juegan en casa, algo que sin duda alguna es un plus importante y una pequeña “ventaja” para los bávaros. Por su parte, España ha deslumbrado desde su primer partido ante Croacia y no se ha detenido en demostrar el gran nivel de juego en el campo con sus victorias ante los de Luka Modric, Italia, Albania y Georgia.

Lamine y Nico son clave para España y sus aspiraciones

El director técnico español, Luis de la Fuente ha sido capaz de construir un equipo bastante temible con dos de los extremos más explosivos y prometedores en todo el continente europeo y también del mundo, Lamine Yamal del Fútbol Club Barcelona y Nico Williams del Athletic Club Bilbao, así como también el medio campo con Rodri y Fabián Ruíz, y el lateral Cucurella.

Oyarzabal responde directamente a Lehmann: “Es una opinión más, respetable, pero…”

SE CALIENTA LA PREVIA 🤯🏆 | Tremendas palabras de Jens Lehmann en la previa de España🇪🇸 vs Alemania🇩🇪 del próximo viernes: Los jugadores españoles son MUY PEQUEÑOS. Tremendo.



✍️ Una FINAL ANTICIPADA en esta EURO 2024. Que tremendo torneo estamos viviendo. pic.twitter.com/F5y48h1HM8 — 365Scores (@365ScoresApp) July 2, 2024

Mikel Oyarzabal tomó la palabra y alzó la voz en contra de las palabras de Lehmann, desde la concentración de España en Donaueschingen asegurando que “es una opinión más, respetable pero no compartida”.

“Es una opinión más, respetable pero no compartida. Al final nosotros sabemos que somos un grupo que forma un gran equipo y lo que la gente opina tendrá sus razones para decirlo, pero no nos influye. Sabemos de lo que somos capaces en el día. Hoy en día, vemos lo que es el grupo y estamos tranquilos, confiamos en nosotros mismos y sin menospreciar a nadie pensamos que podemos ganar a cualquiera”, apuntó el delantero español.

