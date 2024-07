Lo bueno, lo malo y lo feo de la fase de grupos de la Copa América 2024

Una vez finalizada la fase de grupos de la Copa América 2024, ya se tiene mucho más claro el panorama que le espera a lo que resta de la competición continental y cuáles podrían ser vistas como las selecciones que podrían llegar a ser las claras contendientes para alcanzar el campeonato el próximo 14 de julio.

Esta fase de grupos culminó con un agradable y único sabor ‘Vinotinto’, y es que la selección nacional de Venezuela fue sin lugar a dudas la gran sorpresa en la primera etapa de la competición continental, en la que Argentina y Uruguay mantuvieron su condición de favoritos, mientras que Colombia impresionó también y México fue una de las escuadras más decepcionantes del torneo.

Esta fase de la Copa América también se vio opacada por una baja asistencia a los estadios para algunos partidos y algunas polémicas arbitrales que hicieron protestar en más de una ocasión a varios de los equipos participantes.

El campeonato más antiguo del mundo deberá continuar a partir del próximo jueves con lo que serán los cuartos de final y los mismos han quedado establecidos de la siguiente manera:

Argentina vs. Ecuador – jueves, 4 de julio

Venezuela vs. Canadá – viernes, 5 de julio

Colombia vs. Panamá – sábado, 6 de julio

Uruguay vs. Brasil – sábado, 6 de julio

Lo bueno: Venezuela haciendo historia

Por primera vez en la historia de su participación en Copa América, La Vinotinto, Venezuela, consiguió quedar invicta en su grupo, obteniendo 3 victorias y 9 puntos en su haber.

Tres victorias contundentes ante escuadras como Ecuador (2-1), México (1-0) y Jamaica (3-0) para obtener su boleto de clasificación a los cuartos de final, en donde deberán hacer frente ante la Canadá de Alphonso Davies.

Una historia muy diferente a lo que ha sido la participación de la Vinotinto en la Copa América. De 1967 a 2007 el equipo criollo solamente había sido capaz de haber conseguido una victoria. Y en los últimos 15 campeonatos, solo ha superado la fase de grupos en cuatro ocasiones, llegando a las semifinales en la edición del año 2011.

Hoy en día Venezuela se encuentra siendo liderada por su capitán y el máximo goleador en la historia de La Vinotinto, el delantero estrella de los Tuzos del Pachuca y ex jugador del Málaga, Newcastle y Rubín Kazan, Salomón Rondón. El delantero ha conseguido ser el MVP en los 3 partidos de la fase de grupos y hasta ahora posee dos goles en la edición del 2024.

Además de ello, hay que recordar que Venezuela solo ha permitido 1 gol en lo que va de campeonato, gracias a su gran defensa y al portero Rafael Romo.

Ni Lionel Messi, ni Lautaro Martínez, ni Julián Álvarez, ni Alexis Sánchez, ni James Rodríguez, ni Luis Díaz, ni Vinicius Júnior, ni Rodrygo Goes, ni Darwin Núñez. Saluden al único jugador que ha sido elegido como MVP en las 3 JORNADAS de la presente Copa América. Con casi 35… pic.twitter.com/TJpWJVz2lj — Invictos (@InvictosSomos) July 1, 2024

Lo bueno: Lautaro Martínez en modo “matador”

¿Quién podría brillar más que el ídolo de Rosario, Lionel Messi con Argentina? El delantero estrella del Inter de Milán de la Serie A de Italia, Lautaro Martínez, es el hombre que levantó la mano y asumió la responsabilidad de liderar al grupo en la fase de grupos.

El denominado ‘Toro’, consiguió marcar 4 de los 5 goles con los que la Argentina obtuvo su boleto a los cuartos de final. Conta el combinado de Perú marcó un doblete, luego tendría en sus píes el del triunfo ante Chile y ante Canadá marcó uno más.

“Estos momentos, obviamente, son los que más se disfrutan, pero cuando no convertía también estaba tranquilo porque siempre sé que doy el cien por cien por esta camiseta. Que en cada entrenamiento me mato para poder estar dentro del equipo, así que contento y feliz”, le dijo al diario Clarín de su país.

After his goal, Lautaro Martínez immediately ran to Messi to hug him 🤗 pic.twitter.com/sSexk1eNxO — 433 (@433) June 30, 2024

Lo malo: el fracaso de México

La selección mexicana tenía la misión de poder ubicarse entre los 4 mejores equipos de esta Copa América, pero lamentablemente esto no ocurrió como consecuencia de un pobre rendimiento de juego en el campo. Los delanteros aztecas no pudieron cumplir y el esquema ofensivo y defensivo implantado por el técnico Jimmy Lozano no fue el mejor para cada uno de los partidos que tuvo que afrontar.

La edición de los Estados Unidos 2024 es uno de los mayores fracasos en la historia del equipo mexicano en participaciones de Copa América.

México comenzó el torneo con el pie derecho obteniendo una victoria contra Jamaica (1-0), posteriormente perdió contra Venezuela (0-1) y no pudo pasar del empate contra Ecuador (0-0). Las pocas oportunidades de gol que consiguieron en el torneo, fueron desperdiciadas por sus delanteros Santiago Giménez, César Huerta, Julián Quiñones u Orbelín Pineda (quien falló un penalti).

¿Cuál es el mayor fracaso de la Copa América? 😤



México, Chile o Estados Unidos. ❌ pic.twitter.com/paMPDfsAx5 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 2, 2024

Lo feo: las polémicas arbitrales

A pesar del apoyo de la tecnología, la Copa América en curso se ha visto bañada en muchos momentos de controversia y polémica para muchos equipos; la selección nacional de Chile fue el equipo que consideró verse más afectada por las decisiones del VAR.

Un incidente fue el gol de la victoria que consiguió Argentina en lo que consideraban un fuera de lugar del jugador albiceleste Giovani Lo Celso. El gol fue revisado por el VAR, que dio el visto bueno a la posición del jugador argentino, quien dio el pase a Lautaro Martínez para anotar.

El otro incidente que se vivió fue uno en donde la Conmebol reconoció que hubo un error en una agresión del jugador de Canadá, Moise Bombito en contra del chileno Rodrigo Echeverria, la cual revisó el VAR y dejó sin sanción alguna. Y posteriormente a ello, el árbitro expulsó a Gabriel Suazo por doble cartulina amarilla en una jugada en la que pareció evidente a los ojos de muchos aficionados y expertos en la materia, que no hubo falta alguna en la jugada.

Muchos consideran también una injusticia el gol que se le anuló al colombiano Dávinson Sánchez frente a Brasil en la jornada más reciente de la fase de grupos, por parte del VAR.

Es vergonzoso e impresentable el VAR en la Copa América. En COL 1-1 BRA, 19’ gol anulado a Davinson, trazan líneas sobre Córdoba y no sobre el anotador; en la imagen no aparece el cobrador para saber cuando sale el balón y la imagen de VAR desde atrás es un grosería.

La imagen… pic.twitter.com/fYCT0cxsPD — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 3, 2024

