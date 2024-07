Padre de Ryan García quiere que reciba terapia por alcoholismo

Henry García, padre de Ryan García, se mostró preocupado y quiere que su hijo reciba ayuda o algún tipo de terapia por su adicción al alcohol para que pueda dejarlo porque cree que se ha convertido en un problema.

En una entrevista con Fight Hub TV, García confesó que King Ry no habla con él desde hace tiempo y por eso le preocupa que su hijo no pueda controlar el consumo de bebidas alcohólicas a pesar de que le ha dicho que puede hacerlo.

“Hace mucho tiempo que no hablo con Ryan. Habla más con su madre que conmigo. Pero está bien, me llamará cuando quiera. Me encantaría que recibiera algún tipo de terapia en lo que respecta a su consumo de alcohol. Estoy siendo sincero. Dice que puede controlarlo. Espero que pueda. Pero si no lo hace, que reciba esa terapia para que pueda dejarlo”, dijo.

Ryan García durante la promoción de su pelea con Devin Haney admitió que bebía todos los días. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Ryan García se comportó erráticamente antes de su pelea con Devin Haney y en redes sociales admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero el mismo californiano expresó que planificó todo y terminó venciendo a The Dream.

Tras dar positivo por Ostarina en dos pruebas antes de la pelea con Haney y demostrar que fue causado por dos suplementos contaminados, García fue suspendido por un año del boxeo la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del duelo, le fue puesta una multa de $10,000 dólares y su victoria fue cambiada a un No Contest.

Poco después, el californiano sufrió otro duro golpe al enterarse de que su madre le detectaron cáncer y al poco tiempo fue arrestado en Beverly Hills por vandalismo dentro de un hotel donde se hospedaba. Asimismo, Devin Haney anunció que demandará a King Ry por como afectó su reputación y valor en el mercado la pelea entre ambos.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Todas estas polémicas han afectado la salud mental de King Ry, quien se ha refugiado en la bebida (según su padre), y lo llevaron a tomar la decisión de retirarse del deporte.

Ryan García, de 24 años, debutó en el boxeo hace ocho años y conmocionó al mundo al derrotar a Devin Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano deja récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

