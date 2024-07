Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de julio de 2024

Piscis

Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia y menos si estas vienen de enemigos disfrazados de amigos. Deja la ingenuidad a un lado y ponte más perra si quieres lograr metas y objetivos, sobre todo lo que tenga que ver con cambio de casa o auto pues estas dotado de virtudes para lograr lo que te de tu gana, el problema es que te crees de las habladurías de las demás personas cuando te dicen que no lograrás lo que te propongas. Es momento de comenzar a trabajar en proyectos que dejaste hace mucho tiempo de realizar el momento de volver a tomar el toro por los cuernos y comenzar a trabajar en el cumplimiento de tus metas y tus objetivos. Recuerda que nunca es tarde para iniciar. Que se te vaya quitando lo tonto para que no te vuelvan a ver la cara de estúpido o estúpida este próximo fin de semana, si ya te la hicieron dos veces no vuelvas a creer en esas personas que solo buscarán dañarte. No te dejes llevar por la ira o el enojo debido a ciertos acontecimientos que sucederán dentro de la familia y que pudieran sacarte de tus casillas, y con esto despotricar en contra de tus familiares y ocasionar una guerra en la cual se dejarán de hablar por largo tiempo.

Acuario

Se acerca un fin de semana de muchos cambios en los cuales las relaciones amorosas estarán en una cuerda floja. Debes de tener cuidado con todos los problemas que acechan en tu relación, en caso de tener debido a que eso podría terminar de la noche a la mañana, y esto podría deberse a cuestiones financieras o cuestiones que tienen que ver con el pasado debido a infidelidades. Cuidado con infecciones en riñones o estomago pues estarán a la orden del día. Amores importantes y cambios en tu manera de actuar con ciertas personas que considerabas importantes en tu vida. Viene mucho trabajo, mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo el boiler si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas pues se te puede caer el teatrito. Se viene la oportunidad de salir de viaje. Este se llevará a cabo con amistades. Sin embargo también podría ser cancelado de la noche a la mañana. Debido a cuestiones económicas. Estarás un poco pensativo, pensativa, antes de ir a dormir debido a ciertos pensamientos que no te han dado tranquilidad. Hay amores que fueron muy importantes en tu pasado y que podrían volver a tocar tus puertas, sin embargo, deberás de ser muy inteligente para saber si quieres seguir viviendo esas mismas situación que te fregaron la existencia en tu pasado.

Capricornio

Mi querido Capricornio, se vienen movimientos en la cuestión de los dineros, sin embargo, deberás de ser muy cauteloso al momento de gastarlo debido a que se pueden presentar pérdidas. No tengas miedo a enfrentar el pasado, si es necesario hacerlo para sanar ciertas cuestiones que te siguen flagelando hazlo sin importar lo que pueda pasar, pues sólo así podrás soltar y dejar ir lo que te sigue afectando hasta el día de hoy. Ten cuidado con tu salud porque podría surgir un problema de última hora, debido a cierto medicamento que estás tomando y que está afectando tus órganos, trata de hacerte un estudio para descartar cualquier problema. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones, no necesitas de nada ni de nadie para saber elegir qué es lo que quieres para tu vida. Cuidado con caer en la rutina si estas en una relación pues eso podría dañarlos demasiado al punto de que termine todo, recuerda que siempre tienes que estar en comunicación con tu pareja para poder fortalecer su relación. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. Muchos cambios en el amor pues si tienes pareja comenzará a ver un movimiento complicado en el cual los celos y las inseguridades estarán a la orden del día y más fuertes que nunca. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad te importa.

Sagitario

Mi querido Sagitario, no es momento de pensar en el pasado, sino de soltar y sanar todo eso que vienes acarreando y que lejos de sumarle algo a tu vida solamente te va atrasando por esos pensamientos fuera de lugar. Antes de ir a dormir podrías estar algo pensativo y triste al sentir cierto cansancio y dolor muscular, eso se debe a ciertas energías que has estado cargando de personas que te rodean; recuerda que tú eres como una esponja que llegasa absorber la energía de las personas, trata de darte un baño con ruda, albahaca y romero, te ayuda a despojarte de toda esa negatividad que andas cargando. Muchas oportunidades de mejoras en el área de los dineros, si eres inteligente sacarás mucho de provecho sino vendrán grandes pérdidas y después andarás tronándote los dedos. Ten mucho cuidado con una persona que llegará a tu vida, no tiene buenos planes contigo y podría complicarte la existencia porque solo se aprovechará de tu buena voluntad enamorándote y abusando de tu confianza. Amor de una noche y un cambio que tiene que ver con lo laboral y económico que te va a beneficiar muchísimo solo tienes que abrir la boca y no quedarte cayado en nada. Familia de tierras lejanas regresa a visitarte y se la pasarán de la mejor manera, debes aprender a tener mayor comunicación con los tuyos para que el lazo de sangre no se vaya perdiendo, recuerda que eres una persona muy cambiante y bipolar que ya uno no sabe cuándo te va a hallar de buenas. Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener pues será la clave para solucionar cualquier problema que estés enfrentando.

Escorpión

Vienen cambios bastante buenos que deberás atender a la brevedad entre ellos lo laboral requiere que le prestes atención pues podrías incrementar tus ingresos bastante bien si te aplicas y te pones las pilas. Déjate de tonterías que no sumen nada a tu vida, despójate de todo lo que te hace daño y te causa estrés e insomnio, deja de perder el tiempo en cuestiones que no te sumen nada solo te resten. Deja de huevonearle y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación así que aplícate y ponte las pilas en lo que quieras y tengas que hacer para solventar tu vida y tus proyectos. Vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos y podrían agarrarte de bajada. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones que puedes hacerlo de la mejor forma y sin cometer errores. Ten cuidado con pérdidas materiales que estarán a la orden del día, te enteras de un chisme en la familia que pudieran avenir a ocasionar problemas. Es posible que te enfrentes a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje solo que debes de aprender del golpe y no caer en las mismas tonterías. No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort. Confía en tu instinto que estará muy despierto en este día y te ayudará a tomar ciertas decisiones que son de suma importancia en estos momentos. No te dejes llevar por chismes que andarán rondándote pero que no te van a sumar nada solo dolores de cabeza.

Libra

Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia, no hagas caso a personas que buscan dañarte o sacarte de tu armonía para generar conflicto y ver cómo reaccionas. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar. No es momento de pensar en el pasado sino de enfocarte en el ahora, realizar planes que tenía pendientes y que no has logrado hacer. Cuidado con una mujer de 20/30 años la cual podría interferir en muchos de tus planes y atrasar ciertos asuntos que no aras realizado. Momento de cambios muy buenos en los cuales tu economía va a mejorar mucho si te lo propones y en realidad inviertes en algo que te deje buenas ganancias. Ten mucho cuidado con una persona que llegará a tu vida, no tiene buenos planes contigo y podría complicarte la existencia. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema. Ten cuidado con una compra que quieres realizar y que no podría ser lo que esperas, pondrías salir estafada sino te aplicas y pones atención. Hay oportunidad de cambio de casa o de comenzar un nuevo negocio que has tenido en mente desde hace tiempo solo debes de cuidar un poco más tus gastos.

Virgo

Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. Hay momentos en que quisieras mandar todo a la fregada porque estás cansado de que muchos de tus sueños no logren concretarse, ten calma y espera un poco más, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y que las cosas comenzarán a fluir cuando menos te lo esperes. No tengas miedo al ayer, enfrenta tu pasado con la mejor actitud para poder sanar todas las heridas pendientes. Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más pues hay virtudes en ella que desconoces y que sin darte cuenta te podrían enamorar. Amores de una noche y persona del pasado retorna, no trae nada nuevo y bueno que ofrecerte solo buscará saciar sus ganas y después te volverá a mandar a la fregada como ya en el pasado lo hizo. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias, es momento de creer y confiar en ti para lograr tus metas y proyectos. Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, los problemas no son ellos sino tu falta de carácter para llevarlos a cabo, ancina que ponte perra.

Leo

Mucho cuidado con dolores en espalda es momento que prestes atención a tu salud y no lo dejes para mañana, todo se puede salir de control sino pones atención a tu salud, trata de hacer chequeos de vez en cuando para descartar posibles enfermedades inmunológicas que pudieran atacarte. Vienen días de mucha reflexión en los cuales entenderás por qué razón muchas cosas no te han salido como tu espera, ten calma y paciencia y trata de ser más constante en tus sueños y metas para que comiences a ver resultados. No des pie a segundas oportunidades ni permitas que la vida te vulva a dar una sorpresa que no esperas, sino aprendes de tus errores no lograrás crecer. Si tu pareja se muestra fría o indiferente el problema podría estar en la rutina que han llevado hasta hoy, necesitan cambiar el ritmo e innovar para volver a enamorarse, una salida de la ciudad o al menos un motelazo de carretera podría ser la clave para revivir la llama del amor. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas. Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues podrías cometer errores que lamentarías en el futuro, hay una persona del sexo opuesto que podría darte guerra en cualquier momento y con esto generar problemas y conflictos no solo en tu vida sino también en la de tu familia.

Cancer

Estás en tu ciclo de cumpleaños y deberás de aprovecharlo al máximo para sacarle provecho, pide al universo y se te dará, pero recuerda que todo va depender de la fe que le pongas a cada cosa. Hay una amistad la cual te dejará grandes ganancias, checa algo que tenga que ver con un negocio porque podría comenzar q consolidarse en cualquier momento y deberás aprovechar la suerte que te andará rondando en estos días. Viene un fin de semana en que despotricarás en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien afilado y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar pues como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe, sabes que la venganza es un plato que se come frío. Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades pero deberás de ser más inteligente porque podrías dejar entrar q tu vida a persona con vicios y sin darte cuenta podrían arrastrar en ellos. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad, date la oportunidad de irte como gorda en tobogán y aceptar todo lo que viene para tu vida sin tener que poner peros. Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad sin embargo deberá de poner mucha atención en su salud para evitar problemas a futuro que pudieran desarrollar a partir de ahora. Un chisme de amistad llega a tus oídos y embarazo de amistad en estos días será revelado.

Géminis

Viene días de cambios bastante buenos en los cuales te sentirás pleno, feliz y agradecido con la vida, aprovecha y disfruta porque será por una temporada. Vienen días de cambios bastante buenos en los cuales tu enfoque debe estar en tu presente y en tu futuro, deja de perder el tiempo en amistades que no te suman nada solo te van a traer dolores de cabeza. Algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido. Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más pues hay virtudes en ella que desconoces. Si tu pareja se muestra indiferente el problema podría estar en la rutina que han llevado hasta hoy. Ten cuidado con cambios de última hora en cuestión de tu economía, no gastes dinero en cosas que no ocupas para evitar salida y flujo de dinero. Es momento de cuidarte con compañeros de trabajos los cuales pudieran meterte en problemas. Vienen momentos muy buenos en familia este fin de semana, pero una noticia que te dejará muy pensativo en el área de los amores es momento de mandar a la fregada a personas que no te aportan nada. Cuidado con tu carácter que andará muy fuerte y podrías dañar y lastimar a persona importante para ti, viene dinero extra y oportunidad de crecimiento en el área laboral y área de los negocios.

Tauro

Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo. Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades. Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido. Que se te vaya quitando lo tonto para que no te vuelvan a ver la cara de menso este fin de semana, si ya te la hicieron dos veces no vuelvas a creer en esas personas que solo buscarán dañarte. Una infección en estos días. Amistad sufre accidente. Podrías sufrir un engaño inesperado de una persona que es muy importante para ti, no te tomes las cosas tan a pecho y date la oportunidad de que el tiempo arregle dicha situación. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico.

Aries

Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Aléjate de relaciones prohibidas recuerda que no estás para esas tonterías de amantes y esas tonterías y media. Cuidado con perdonar infidelidades pues te la podrían volver hacer y causarte algunos conflictos. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estas para eso. Ve por eso que te mueve el piso y te hace sentir especial, la vida te dará grandes sorpresas que no imaginas. Amores de una noche, encamamiento con persona importante. La vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación y en este mes recibirás una noticia muy especial que te cargarán de energía y ganas de continuar tu vida. Una amistad podría sufrir un accidente. Mucho cuidado con dolores en espalda y estómago es momento que prestes atención a tu salud y no lo dejes para mañana. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y tu cuerpazo criminal de aventurera que hace tiempo no ves claro. Embarazo dentro de la familia y posibilidad de realizar un viaje a lugar con playa, no es momento de regresar al pasado y menos por quien se fue sin razón alguna, es momento de ponerte muy perro y no permitir más abusos. Ofrecimientos de nuevo trabajo o llegada de un dinero extra por una deuda pasada o préstamos.