Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 5 al 7 de julio de 2024

Mhoni Vidente ha lanzado sus predicciones para el fin de semana, en donde le dice a los 12 signos del zodiaco qué les aguarda del 5 al 7 de julio.

A continuación, conoce el horóscopo del fin de semana de tu signo, sus colores, números de la suerte y signos compatibles.

Aries

El primer signo de fuego que se definen como muy apasionados de todo lo que realizan y por eso no van a descansar hasta tener el éxito en su vida laboral, eso sí, a los Aries les encanta vivir bien y sobre todo el gastar sin medida su dinero y por eso buscan tener más de dos trabajos o negocio propio para poder solventar todos sus gastos.

Este día 7 de julio te recomiendo prender una veladora amarilla y pedir lo que tanto necesitas de riqueza que vendrá a tu vida y dar siete monedas de limosna para que se te regrese lo mágico.

En el amor son muy sexuales por eso casi siempre predomina el sexo antes que la razón y eso hace que se dejan llevar por personas que no son buenos compañeros de vida así que se les recomienda no ilusionarse sin antes conocer bien a su pareja. Te busca un amor del pasado para volver trata de cerrar ese círculo y avanzar en tu vida sentimental.

Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 03, 41, tu color es el verde y rojo, trata de ya poner en orden tus documentos personales como el pasaporte, visa americana, licencia y seguro social porque no sabes cuándo lo vayas a necesitar.

Tauro

Fin de semana de mucho trabajo y estar adelantando tareas pendientes recuerda que tu signo es muy acelerado impaciente y quiere todo para ya así trata de darte tiempo ir resolviendo todo con calma para que te salga bien.

Este día domingo te llega una sorpresa amorosa y te invitan a salir a cenar, trata de no platicarle tanto a tus amigos tu vida privada porque siempre te van a tener envidia.

Arreglas papeles legales de visa americana, te invitan a un día de campo y te vas de viaje, recuerda que tienes que lograr tus objetivos en la vida así empieza a enumerarlos y empezar hacerlos.

Ten cuidado con dolores de estómago o intestino, trata de no comer mucho picante o alcohol, te pide apoyo económico un amigo. Un amor nuevo va estar muy presente en estos días y va a ser del signo de Virgo o Capricornio, tus números de la suerte son 07, 18 tu color es el azul y amarillo.

Géminis

Viernes día de cambios muy positivos y sientes que todo ya empieza a fluir a tu favor, solo recuerda no platicarlo, esa es tu vida y es mejor guardar silencio para no llenarte de mal de ojo.

Cuídate de problemas de la piel o trata de protegerte del Sol, recuerda que tu punto débil es la piel y el cabello, te estas enamorando otra vez de alguien que no esperabas, pero recuerda el amor es así ya en donde menos lo pienses así disfrútalo.

Tu compatibilidad son Libra y Sagitario en cuestiones de hacer dinero o negocios. Compras un boleto de avión para visitar a tu familia o pareja, recuerda siempre disfrutar esos momentos, tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 11, 23 tu color es el blanco y azul.

Te busca una expareja para volver y reclamarte una situación muy dolorosa, así trata de ya cerrar ese círculo.

Piensas mucho en cambiarte de casa hazlo eso te ayudar a renovar energías, cuidado no seas tan posesivo aprende a desprenderte de lo que no es tuyo.

Cáncer

Fin de semana de estar con muy buena suerte en tu vida, recuerda que tu signo está atravesando por una etapa de cambios radicales y eso hace que tengas las buenas energías a tu favor, así que trata de ponerte mucho el color rojo y blanco en tu ropa para estimular la buena suerte y jugas los números 09, 23 en la lotería que te va a llegar un dinero extra.

Días de estar muy pensativo por un amor que ya no quieres que esté contigo, recuerda que para avanzar en la vida hay que tomar decisiones fuertes y tu estas en ese momento. Te invitan por tu cumpleaños a una cena, tú disfrútalo mucho y convive con tus seres queridos.

Te busca para ofrecerte un negocio los fines de semana que eso te va ayudar a tener más abundancia, te llega un regalo que no esperabas que te hará muy feliz, sabrás de un embarazo familiar, tendrás una junta importante este viernes para cambios de puesto laboral.

Leo

Esta día 7 de Julio va ser mágico y te ayudar a tener más abundancia y riqueza así que nos e te olvide traer siete monedas en un morralito rojo con tu perfume para que sea tu amuleto de abundancia, recuerda que en este viernes todas las buenas energías te van a estar rodeando por eso te recomiendo vestirte de color azul y amarillo y ponerte mucho perfume antes de salir de casa y verás cómo la suerte se te va a multiplicar.

Ten cuidado con el exceso de alcohol y comida en estas fiestas, así que trata de cuidar tu salud. Te llega la invitación a salir de viaje para el mes de agosto ve preparándolo.

Ya no pidas lo que no puedes dar a tu pareja ser fiel recuerda que tu signo es uno de los más infieles porque lo domina el sexo así trata de madurar y estar más tranquilo en tu relación.

Te busca un familiar para invitarte a una boda, te compras ropa y decides hacerte una tratamiento estético para verte de lo mejor. Tus números de la suerte son 07, 19.

Virgo

Este fin de semana te verás lleno de buenas noticias en lo personal y laboral, recuerda que esa mala racha ya paso solo necesitas hacer este ritual el día 7 de julio que consiste en poner un limón verde en tu bolsa y siete monedas y ese día y ponerte algo en tu ropa de color dorado o plateado y verás que vas a mantener esa buena suerte mucho más tiempo.

Ten cuidado con tu pareja se está enamorando de alguien trata de ponerle más atención a tu relación y hablar claro para que no pierdas el tiempo.

Te buscan padres para pedirte que les ayudes en su casa. Ya no pienses en lo que no fue, recuerda que tu signo siempre está tratando de componer el pasado y eso ya no se puede hace solo no volver a repetir. Tus números de la suerte son 20, 77 tu color es el dorado y rojo.

Libra

No dudes que esa buena noticia que estés esperando te va a llegar en este día 7 de julio y te hace sentir de lo mejor, recuerda que todas las buenas energías se van a alinear a tu favor para acrecentar tu riqueza así que ponte ropa de color verde o azul y usa el perfume de sándalo antes de salir de casa para tener más abundancia.

Ten cuidado con problemas de infección de riñones o trata de tomar más líquidos, en este viernes te recomiendo ponerte agua bendita en la frente para limpies toda esa energía negativa que te puede rodear, recuerda que el agua lo limpia todo por dentro y fuera, así hacerlo y pensar en positivo.

A veces te cansas de tu vida en pareja o sientes que te faltó tiempo por hacer tu vida propia no te martirices tu trata de hacer lo que tienes en mente y administrar más tus ideas y verás que muy pronto serán cumplidas.

Te vas de día de campo, te invita tu mami a una fiesta familiar, tu número de la suerte es 11, 28. A los Libra que están solteros va a ser un fin de semana de muchos encuentros fugaces y apasionados.

Escorpio

Este día 7 de julio día mágico para tu signo, recuerda que en este día vas a tener la oportunidad de cambiar tu suerte para bien solo tienes que hacer esta recomendación te vas a cargar siete monedas y le vas a poner perfume tuyo y lo vas a traer todo el día y ya en la noche la dejas dentro de un vaso de agua y lo dejas tres días y verás que la abundancia llega a tu vida más fuerte que nunca.

Trata de estudiar más para los exámenes, recuerda aplicarte no todo es diversión, te decides a ponerte a dieta y reinventarte por completo para verte de lo mejor.

En el amor estarás de lo mejor estos tres días serán muy afortunados por fin encuentran pareja estable, solo recuerda que el amor no se compra, se da.

Cuídate de dolores de cabeza y espalda baja, trata de no pelear con tu familia, recuerda que todo lo que te dicen es por tu bien. Tu número de la suerte es 13, 40, tu color es el rojo y amarillo.

Sagitario

Fin de semana de estar un poco pensativo por cuestiones de tu vida personal, a veces sientes que ya no eres feliz allí donde estas por eso te recomiendo este día 7 de julio cortarte las puntas del cabello y vestirte de colores fuertes para que tu energía se fortalezca y te quites todo lo negativo de tu vida, recuerda que tu signo está hecho para ser exitoso y tener el mundo a sus pies solo trata de convencerte de todo eso.

Te llega una invitación para salir de viaje en estos días, tu ve que te vas a divertir mucho. Trata de seguir con tus pagos atrasados y no endeudarte de más, ten cuidado con problemas de intestino, recuerda que tu signo guarda mucho los corajes así trata de comer más saludable.

Te buscan para poner un negocio de publicidad o diseño diles que sí y combínalo con tu trabajo actual para que tengas más ingresos. Tu número de la suerte son 09, 15 tu color es el amarillo y verde.

Capricornio

El día 7 de julio va a ser un día muy especial para tu signo tendrás la oportunidad de tomar la mejor decisión de trabajo y de proyectos profesionales, recuerda que tu Luz Espiritual se pone en conexión con lo Divino así trata de cargar una imagen religiosa del Arcángel Miguel que va a ser tu protector y ponerte un listón rojo en pie izquierdo amarrado con tres nudos y allí dejarlo hasta que se caiga solo.

Recuerda siempre ser discreto en tus planes porque siempre a los Capricornio lo sigue mucho las envidias, recuerda no querer tanto a tu pareja porque después le sufres mucho así a llevar tranquilo las relaciones amorosas.

Te compras ropa para irte de vacaciones a la playa, te invitan a una fiesta este sábado y conocerás personas muy interesantes para ti, y trata de no gastar de más y seguir ahorrando.

Tus números de la suerte son 30, 77 tu color es el rojo y amarillo, empiezas un curso de idiomas los fines de semana.

Acuario

Viernes de estar con muchas tareas pendientes de escuela y trabajo, recuerda no dejar para lo último tus responsabilidades y tener una mejor administración de tu tiempo.

Este día 7 de julio las energías de la riqueza va a estar muy presente en tu vida así que te recomiendo ser más discreto y trata de no platicar tu vida privada y ponerte algo de plata como una cadena o dije usar mucho perfume antes de salir de casa para que te llegue más dinero.

Te compras ropa para una fiesta este sábado que vas a estar acompañado de una pareja que acabas de conocer que se van a llevar muy bien.

Trata de seguir haciendo ejercicio y tu dieta de alimentación saludable, recuerda que tu signo es el más guapo del Zodiaco y siempre lo voltean a ver.

Te hablan un amigo para pedirte un consejo de divorcio, ya no seas tan ahorrativo contigo mismo así consiéntete y salte a pasear más. Tu números de la suerte es 25, 66, tu color el blanco.

Piscis

Este día mágico del 7 de julio día vas a estar arreglando papelería de pagos atrasados para ponerte al corriente en tus cuentas bancarias y tendrás la llegada de mucho dinero que no esperabas que el oro y plata te seguirán más fuerte.

No olvides prender una veladora roja y pedir lo que tanto necesites y usar siete monedas en tu cartera y verás cómo la suerte te sonríe.

Te invitan tus amigos a una fiesta este fin de semana que te vas estar divirtiendo mucho, solo trata de no tomar mucho alcohol y no comer tanto picante que te va a afectar tu estómago.

Seguirás con tu buena racha en juegos de azar y premios en la lotería con el número 08, 27 recuerda agregarle tu día de nacimiento para que personalices la suerte.

Te busca un amor para darse un tiempo o separarse, recuerda que lo más importante en este vida es ser feliz y si ya no estas a gusto en una relación amorosa es mejor comenzar en otra parte.

Arreglas tu casa y decides pintarla, te compras ropa y zapatos para una fiesta familiar, cuidado con las envidias de los amigos trata de no platicar nada de tu vida privada.

Sigue leyendo:

• Mercurio entra en Leo: cómo afecta a tu signo del 2 al 25 de julio de 2024

• Julio 2024 es un mes de suerte para 2 signos zodiacales y serán prósperos, revela astrólogo

• Predicciones de julio 2024: 3 signos del zodiaco conseguirán lo que desean al final de mes