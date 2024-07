La Sista regresa, esta vez para quedarse

En los inicios del movimiento de música urbana, cuando los reguetoneros puertorriqueños tenían dominado ese mercado, había un puñado de mujeres intrépidas que nunca temieron ponerse al tú por tú con sus colegas. Entre ellas estaba La Sista, un chica afrolatina con temple de acero y voz poderosa.

Y aunque Maidel Amador Canales, el nombre real de La Sista, se perfilaba como una de las artistas puertorriqueñas más prometedoras del género, su carrera quedó truncada abruptamente cuando quien fuera su representante fuera detenido y sentenciado a varios años de prisión —la artista no ofreció detalles del delito de su exmánager—. A la cárcel también se llevó el contrato que Maidel tenía con él, lo que significó que la cantautora no podía trabajar para nadie más mientras ese contrato estuviera vigente.

“Eso me afectó en cuanto a la música y emocionalmente”, dijo Maidel durante una visita que hizo a Los Ángeles para promover “Ms Verza”, el EP que la trae de regreso a los escenarios luego de una pausa en su carrera de más de 15 años. “Estaba bajo contrato y [mi representante] nunca quiso darme la liberación […] Eso me afectó porque en la industria los momentos son bien clave”.

El EP de cinco canciones incluye el tema “Mi oración”, el corte que promueve actualmente. Se trata de un sencillo que ella escribió y que hace referencia, precisamente, a la situación que vivió que resume de alguna manera toda su historia.

“Todas las traiciones, desilusiones, la hipocresía”, dijo. “Es una fusión de música urbana con merengue donde yo le digo a Dios que me ayude a perdonar a los que me han fallado y que me ayude a pedirle perdón a las personas a las que yo les he fallado”.

En todo el tiempo que Maidel no pudo continuar con su carrera, no tuvo más remedio que resignarse y realizar trabajos como “cualquier hija de vecino”, entre ellos asistente de maestra y agente de seguros. Esta actividad fue en la que más destacó; viajó a conferencias a lugares como Turquía y Líbano.

“Pero cuando tienes talento [para cantar], siempre hay gente que te dice que ese talento no se puede perder”, dijo.

Ahora, liberada del contrato que la retenía y con un nuevo equipo de management, Maidel quiere recuperar el tiempo perdido, con cautela pero sin miedo, como fue al inicio de su carrera.

“No me da miedo experimentar con otros géneros”, dijo. “Aunque el reguetón fue el género que me vio crecer a mí y es lo que me gusta, también me gusta la música romántica, la salsa, el merengue; tengo el talento para cantar lo que yo quiera”.

Este EP es solo el comienzo de la que espera que sea una carrera para siempre, para recapturar a sus seguidores, para “que vean que estoy de vuelta, que me escuchen, que tengo la misma esencia pero en 2024”.