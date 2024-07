Multimillonario cofundador de Netflix pide que Joe Biden ponga fin a su campaña

Después de la accidentada participación que tuvo en el debate presidencial, Reed Hastings, multimillonario cofundador de Netflix, exige que Joe Biden se haga a un lado del proceso electoral.

Durante una entrevista concedida al periódico New York Times, el magnate de 63 años compartió su decepción por haber respaldado a un candidato demócrata bastante mermado no sólo para pelearle la presidencia a Donald Trump, sino para gobernar al país más allá del final de la presente administración federal.

“Biden debe hacerse a un lado para permitir que un líder demócrata vigoroso derrote a Trump y nos mantenga seguros y prósperos”, indicó.

Hace unos años, el visionario empresario junto con su esposa Patty Qullin, llegaron a donarle más de $20 millones de dólares a Donald Trump para que se convirtiera en presidente, pero durante la campaña rumbo a los comicios de noviembre optaron por apoyar a Joe Biden hasta convertirse en uno de los pilares de su candidatura.

Sin embargo, su reciente declaración podría generar más desconcierto al interior de un Partido Demócrata atado de manos para reemplazar a Biden como su candidato presidencial a menos que él mismo lo decida.

La popularidad de Joe Biden continúa cayendo e incluso algunos miembros del Partido Demócrata han comenzado a darle la espalda. (Crédito: Gerald Herbert / AP)

No obstante, el mandatario de la nación parece aferrarse a su plan de seguir adelante y así lo declaró durante una llamada organizada con los miembros de su campaña a quienes les pidió cerrar filas y continuar apoyándolo sin importar lo que se diga en torno a su persona.

“Permítanme decir esto tan claro como pueda, tan simple y directo como pueda: me estoy postulando… nadie me está presionando para que me vaya. No me voy. Seguiré en esta carrera hasta el final y vamos a ganar“, enfatizó.

Previo al debate presidencial, la millonaria recaudación de donaciones conseguida por Joe Biden e incluso hasta los datos de una encuesta realizada por la cadena de televisión Fox News, lo ubicaban por encima de Donald Trump, pero después de observar su fragilidad frente a las cámaras de televisión montadas en un estudio de televisión en Atlanta, parece que ahora pocos creen en que el presidente tenga la claridad necesaria para permanecer en la Casa Blanca durante cuatro años más.

Sigue leyendo:

• Equipo de Biden recurre a una llamada con importantes donantes para tranquilizarlos, revela informe

• Cinco posibles aspirantes que podrían reemplazar a Biden como candidato presidencial demócrata

• El debate presidencial dejó de interesarle al público al perder 35% de audiencia