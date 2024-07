¡No te confíes! cuídate del covid este verano

Las altas temperaturas del verano no han impedido que el virus de covid-19 haga de las suyas y esté provocando un aumento de casos en el condado de Los Ángeles.

Según a lo reportado por varios medios como KTLA 5, la propia alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass no se le escapó a la nueva ola de covid este verano, y resultó positiva, lo que la obligó a aparecer de manera virtual en una conferencia de prensa sobre el desamparo.

De acuerdo a la página web del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, hasta el 26 de junio, se llevaba un registro de 215 nuevos casos de covid por día.

“El covid no se ha ido. Como ocurre en el invierno, ya se ha vuelto normal, tener un pico en el verano. La única diferencia es que ya no estamos ante un virus maligno, pero nos puede hacer pasar un mal rato”, dijo el doctor Ilan Shapiro, corresponsal en jefe de salud de las clínicas AltaMed.

Por eso, el médico pediatra dijo que es muy importante tomar precauciones porque en el verano hay mayores oportunidades de socializar y contagiarse.

“Mis recomendaciones es que coman bien, hagan ejercicio, se laven las manos con frecuencia, abran las ventanas de su casa para que haya más ventilación; y que usen mascarillas si sienten que lo necesitan”.

Precisó que la vacuna se aconseja aplicarla una vez al año, y tiene un efecto de cobertura de cuatro a cinco menos.

“Suele ser la mejor opción para evitar complicaciones; y aún pasado los meses, queda cierta protección porque el cuerpo aprendió de esas vacunas y de las exposiciones”.

Dijo a aquellos que aún están renuentes a vacunarse, que es normal tener miedo a la vacuna.

“Mi recomendación es que hablen con su doctor para que se quiten las dudas. Ahora ya vimos que la vacuna de covid, hace una gran diferencia y disminuye las complicaciones”.

Hizo ver que FLiRT, la nueva variante de covid, es mucho más contagiosa, pero no más agresiva; y por tanto, la mortalidad es más baja.

“Es importante que si se contagian, hablen con su médico para ver si pueden tomar el medicamento Paxlovid para aminorar los síntomas”.

FLirt la causante

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó en un comunicado que la variante FLiRT junto con las variantes KP.2 y KP.3, descendientes de las variantes JN.1 de la Omicron son las causantes de la creciente proporción de casos en Estados Unidos.

“Si bien estas variantes pueden tener algunas mutaciones que las hacen más fácilmente transmisibles, no hay indicios de que puedan causar enfermedades más graves”.

Durante los últimos tres veranos, el condado de Los Ángeles ha experimentado aumentos en los casos y hospitalizaciones de covid-19.

Los casos y las hospitalizaciones comenzaron a crecer para el verano de 2021 a principios de julio. En cambio, en 2022 los casos y las hospitalizaciones iniciaron a incrementarse a principios de mayo. En 2023, a principios de julio arrancó un aumento gradual de casos y hospitalizaciones.

Hasta el 26 de junio, el promedio diario de hospitalizaciones por covid en el condado de Los Ángeles, era de 153 por día; y la media por día de mortalidad, de 0.6%

Sin embargo, según el Departamento de Salud de Los Ángeles, los casos reportados este verano son un conteo insuficiente debido a la gran cantidad de resultados de pruebas de covid en el hogar que no se informan a salud pública.

Dos casos

A principios de junio, Leo Núñez de 43 años, quien vive en Downey, se enfermó de covid-19.

“Fui a un crucero al Caribe, y el último día del viaje, comencé a ponerme mal, como con una gripa fuerte. Me dolía el cuerpo y sentía escalofríos. Pensé que me había deshidratado”.

Ya en Los Ángeles, le confirmaron que tenía covid. Era la tercera vez que el virus lo atacaba.

“El médico me recetó Paxlovid, y me sentí mejor en dos días”.

Leo dice que sí se había vacunado contra covid el año pasado.

Magnolia Frías de 57 años, enfermó de covid a finales de junio.

“Me dio mucha fiebre, y tuve momentos en que me sentí muy mal y desesperada. No fui al trabajo por una semana. El doctor consideró que no era candidata para tomar el medicamento Paxlovid”.

Dijo que como consecuencia se trató con tes, mucha agua, y medicamentos para el dolor de cabeza y el malestar.

“Sí tengo que reconocer que no me vacuné contra covid el año pasado”.

Pruebas y vacunas

El Departamento de Salud Pública dio a conocer la disponibilidad de pruebas de covid-19 gratis en ph.lacounty.gov/COVIDtest; y están a la disposición en las farmacias por medio de la mayoría de los seguros de salud.

Aconsejan que las personas que dan positivo deben mantenerse alejadas de los demás hasta que no tengan fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre y los síntomas hayan desaparecido.

Es necesario, dijeron, usar mascarilla cuando esté cerca de otras personas para reducir la transmisión durante diez días después de que dio positivo o después de que comenzaron los síntomas.

Para información, de dónde vacunarse, se recomienda visitar: publichealth.lacounty.gov/vaccines