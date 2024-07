Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 5 al 7 de julio

El regreso del villano más querido del cine a siete años de su último capítulo: “Despicable Me 4”. La cinta que marca el retorno de Eddie Murphy en el personaje que lo lanzó a la fama mundial hace 40 años: “Beverly Hills Cop: Axel F”. La cinta de Prime Video que sigue la historia de una chica (Emma Roberts) se cuela con trampas en el competitivo programa de entrenamiento de astronautas de la NASA: “Space Cadet”. Y el documental de NatGeo en el que el actor de Marvel Anthony Mackie explora la costa de su natal Nueva Orleans para entender por qué la comunidad pesquera local cada vez avista más tiburones: “Shark Beach with Anthony Mackie: Gulf Coast”.

Despicable Me 4

Vuelve Gru, el “Villano favorito”, después de siete años. Junto a los caóticos Minions, por supuesto, que tuvieron su propio film en 2022 con gran éxito. En este nuevo capítulo, Gru (voz de Steve Carrell), Lucy (Kristen Wiig) y sus hijas -Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) y Agnes (Madison Polan)- le dan la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, Gru Jr., que está decidido a atormentar a su padre. Al mismo tiempo Gru deberá enfrentarse a nuevos enemigos: Maxime Le Mal (Will Ferrell) y su novia, la mujer fatal Valentina Sofía Vergara). Así que la familia se verá obligada a escapar en una trama llena de acción y de humor para toda la familia. Después de la excelente taquilla –¡por fin! – de “Inside Out 2”, se espera que la afluencia a los cines siga fuerte con el estreno de “Despicable Me 4”, ya que se trata de la franquicia de animación más recaudadora de la historia con $4,600 millones de dólares hasta el momento.

Beverly Hills Cop: Axel F

Beverly Hills Cop: Axel F., Bria Murphy como “Oficial Renee Minnick” y Eddie Murphy como “Axel Foley” | Foto: Cortesía/ Melinda Sue Gordon/Netflix ©2023. Crédito: Netflix

Axel Foley está de vuelta. Eddie Murphy retoma el personaje que lo lanzó a la fama mundial hace 40 años cuando se estrenó la primera película de la saga “Beverly Hills Cop”. Este nuevo film que ya está en Netflix supone la cuarta entrega y la primera desde 1994. La trama nos sitúa de nuevo en Los Ángeles, a donde Foley tiene que volver cuando corre peligro la vida de su hija Jane. Junto a Murphy regresan múltiples actores de la saga, además de la incorporación de Joseph Gordon-Levitt y Kevin Bacon.

Space Cadet

Space Cadet | Foto: Cortesía/ Eric Liebowitz, Prime Video. Crédito: Cortesía

Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) es una chica conocida en su pueblo de Florida por su afición a la fiesta… aunque el sueño de su vida siempre ha sido viajar al espacio. Decidida a intentarlo, se cuela con trampas en el competitivo programa de entrenamiento de astronautas de la NASA. Sin experiencia ni conocimientos científicos, ¿podrá sobrevivir en su clase antes de que descubran su fraude? El elenco lo completan Poppy Liu, Gabrielle Union, Tom Hopper y Sebastián Yatra. Disponible ya en Prime Video.

Sharkfest

Anthony Mackie en el documental “Sharkfest” | Foto: Cortesía/ National Geographic. Crédito: National Geographic | Cortesía

En el canal NatGeo, julio es sinónimo de tiburones. Como en años anteriores, la televisión de National Geographic ya está emitiendo diferentes documentales sobre estos apasionantes animales, como el especial “Shark Beach with Anthony Mackie: Gulf Coast”, en el que el actor de Marvel explora la costa de su natal Nueva Orleans para entender por qué la comunidad pesquera local cada vez avista más tiburones. Atentos a esta cinta y muchos más en el “SharkFest” de NatGeo, Hulu y Disney+.

Chinatown en 4K UHD

Una de las grandes películas de la historia del cine, nominada a 11 premios Oscars en 1974, celebra este año su 50º aniversario con una edición en 4K Ultra HD Blu-ray restaurada a partir del negativo original que incluye también contenido extra. Para los más cinéfilos.