Piden más protecciones para trabajadores de comida rápida

Los concejales de Los Ángeles, Hugo Soto-Martínez, Curren Price y Katy Yaroslavsky presentaron una moción en el Cabildo para fortalecer las protecciones de los 50,000 trabajadores de comida rápida de Los Ángeles.

La propuesta plantea que se haga obligatorio el entrenamiento Conoce tus Derechos para ayudar a los trabajadores de la comida rápida a entender cuándo y cómo protegerse a sí mismos.

También propone que se amplíe la ley de la Semana Justa de Trabajo de Los Ángeles para incluir a los trabajadores de la comida rápida y que se les dé el derecho a ganar tiempo libre remunerado.

“Los 50 mil de nosotros no somos solo trabajadores de comida rápida, somos padres, abuelos, estudiantes y proveedores”, dijo Anneisha Williams, trabajadora del Jack in the Box de Los Ángeles.

“Cuando las corporaciones masivas que nos emplean, roban nuestros salarios, cambian nuestros horarios sin aviso y dificultan nuestro acceso a vacaciones pagadas y otros programas, nos dañan a nosotros y a las comunidad alrededor nuestro”.

Afirmó que al aprobarse la Ordenanza de Trabajo Justo de la Comida Rápida, el Concejo asegurará que puedan abogar por ellos mismos y proveer para sus familias con seguridad.

Trabajadores de comida rápida en Los Ángeles piden pago de vacaciones y horarios anticipados sin cambios drásticos. (Sheri Mandel/City of Los Angeles) Crédito: Cortesía

Un reporte reciente de la Step Forward Foundation reveló que la amplia mayoría, 88% de los trabajadores de comida rápida no conocen y carecen de información amplia sobre sus derechos laborales, incluyendo las políticas estatales sobre las vacaciones pagadas, permisos pagados para asuntos familiares y compensación para el trabajo, lo que los deja en situación vulnerable a violaciones y abusos.

Las recomendaciones de este estudio son proporcionar un entrenamiento robusto que funcione como un dispositivo de seguridad contra las violaciones de las leyes del trabajo en la industria de la comida rápida.

El entrenamiento empoderará a los trabajadores con información sobre los derechos en el trabajo y les proporcionará las herramientas necesarias para acceder a programas importantes y a defenderse contra las violaciones a sus derechos.

“California tiene algunas de las protecciones laborales más fuertes en sus leyes, pero solo son efectivas si los trabajadores están empoderados para hacerlas valer”, dijo el concejal por el distrito 13, Hugo Soto-Martínez.

Explicó que la moción presentada es acerca de proveer estabilidad a algunos de los trabajadores en la ciudad que son los más vulnerables a la explotación, y para asegurarles que todos reciban los salarios que ganan.

Muchos trabajadores de la comida rápida se quejan de condiciones laborales peligrosas. (Sheri Mandel/City of Los Angeles)

Durante años, los trabajadores de restaurantes de comida rápida de Los Ángeles han iniciado huelgas y salido a las calles para sonar la alarma sobre problemas generalizados en la industria como condiciones laborales peligrosas, acoso, represalias y discriminación.

En docenas de locales de comida rápida en Los Ángeles, los trabajadores han presentado quejas que detallan violaciones a la salud y la seguridad, el robo de salarios, represalias, discriminación, entre otras violaciones.

El 26 de junio de 2024, un trabajador de Ono Hawaiian Grill, quien se despertó en la parte trasera de una ambulancia después de desmayarse por el calor excesivo en la cocina, presentó una denuncia ante CalOSHA.

El trabajador no sabía que tenía derecho a recibir tratamiento médico urgente pagado por el empleador, y acceso a una licencia por enfermedad remunerada, a seguro por discapacidad y compensación laboral.

En marzo de 2024, los trabajadores de Pizza Hut presentaron una denuncia por robo de salarios describiendo haber sido sometidos a casi todas las formas de hurto salarial, incluido el trabajo no pagado (horas removidas de sus cheques de pago, horas de capacitación requeridas no remuneradas, horas extras no remuneradas), falta de licencia por enfermedad remunerada, y horarios abusivos y caóticos.

En una denuncia por robo de salario, una trabajadora embarazada de Waba Grill describió que la obligaron a trabajar enferma con escalofríos, fiebre y dolor de garganta, usando dos suéteres, uno encima del otro, para mantenerse abrigada.

Pidió irse a su casa debido a que se sentía muy enferma, y estaba preocupada por su salud y su embarazo, pero la gerencia le dijo que no.

“Ampliar la Ordenanza de Semana Laboral Justa es esencial, particularmente para los trabajadores de comida rápida que soportan algunos de los horarios más impredecibles en el sector de servicios”, dijo el concejal Curren Price.

“Casi tres cuartas partes de estos trabajadores experimentan cambios de último momento, lo que resulta en inestabilidad en cuanto a ingresos, mayores riesgos de hambre, dificultades médicas e inseguridad de vivienda”, señaló.

Agregó que esta política de sentido común garantiza que los trabajadores reciban las cortesías básicas que merecen mientras continúan brindando un servicio excepcional a nuestras comunidades.

Trabajadores de la comida rápida en la lucha por mejores condiciones de pago. (Sheri Mandel/City of Los Angeles)

Con más de 557,000 trabajadores en más de 30,000 ubicaciones, la industria de comida rápida de California se destaca como uno de los sectores de bajos salarios más grandes y de más rápido crecimiento del estado.

En California, casi el 80% de los trabajadores de la comida rápida son personas de color, más del 60% son latinos y dos tercios son mujeres.

En Los Ángeles, el 90% de los trabajadores de comida rápida son personas de color y el 70% son mujeres.

“La ordenanza de Trabajo Justo de Comida Rápida se basa en nuestra misión de proteger los derechos de los trabajadores y mejorar las vidas de nuestras familias y comunidades. Su lucha es nuestra lucha”, dijo Yvonne Wheeler, presidenta de la Federación de Sindicatos del Condado de Los Ángeles.

El año pasado, los cocineros y cajeros de California obtuvieron una victoria histórica cuando el gobernador Gavin Newsom firmó la AB 1228, una legislación histórica que establece un Consejo de Comida Rápida a nivel estatal y garantiza un aumento estatal de $20 por hora para más de medio millón de cocineros y cajeros de California.

Según datos recientes de empleo, la industria de comida rápida de California ha ganado aproximadamente 10,600 nuevos empleos en los dos meses transcurridos desde que el gobernador Gavin Newsom promulgó el proyecto de ley sobre el salario mínimo en la comida rápida.

Solo las nueve principales empresas de comida rápida que cotizan en bolsa obtuvieron casi $25,000 millones en ganancias combinadas en 2023. Esa lista incluye a McDonald’s, Starbucks, YUM! Brands (matriz de KFC, Taco Bell y Pizza Hut), Restaurant Brands International (Burger King, Popeye’s y otros), Wendy’s, Chipotle, Jack in the Box, Domino’s Pizza y Papa John’s Pizza.