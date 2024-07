Yordano, vigente y prolífico

Hace unas semanas, Yordano estaba de visita en su primer país adoptivo, Venezuela, para ofrecer una serie de conciertos y para agregar un nuevo título a la larga lista de reconocimientos a su extensa y fructífera carrera.

“Vivo en Nueva York, pero vine a Caracas porque la Universidad de Los Andes me va a entregar un reconocimiento”, dijo el cantautor, que regresa también con el disco “Ida y vuelta”, el décimonoveno de su carrera y que incluye cinco temas originales y cinco covers de intérpretes a los que considera sus héroes, entre ellos a los Rolling Stones, los Beatles y Robert Johnson.

La Universidad de Los Andes entregó el Doctorado Honoris Causa en Arte a Yordano di Marzo, su nombre de pila, por su “sensibilidad social, por la calidad literaria de sus canciones y por el alto nivel desarrollado en cada uno de sus discos”, reza un comunicado de esa casa de estudios. La ceremonia tuvo lugar en su sede de Mérida en junio.

Además, Yordano fue reconocido en su país natal, Italia, con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana.

Ahora, luego de un receso que lo tuvo fuera de los escenarios por varios años —la pandemia y un cáncer ya superado—, Yordano regresa con la promoción del sencillo, “El último tren”, un homenaje a Tom Waits, cuya versión original se llama “Downtown Train” y que se estrenó en 1985. Será parte de su próximo disco, pronto a salir.

“Es un proyecto de hace varios años”, dijo el artista. “Tom Waits es un personaje muy particular […]; la canción ha sido versionada en inglés, pero yo quería hacerla en español, quería que sonara como se debe, y me salió ‘El último tren’, que puede ser el último que sale esa noche a algún lado”.

Mucha gente en las redes sociales, sin embargo, se preocupó por Yordano cuando leyó el título que usó para este tema. Le preguntaron por su salud, si había vuelto el cáncer o si era una forma de despedida.

“Pero es que la gente no va más allá y no analiza de qué se trata”, explicó. “La letra es parecida, respetuosa con el texto final; no hay ‘downtown train’ pero sí muchachas de Brooklyn y cuervos”.

En su lista de reconocimientos, Yordano puede presumir también el de la Excelencia Musical que le entregó la Academia Latina de la Grabación, que otorga el Latin Grammy, en 2022.

Todos estos premios parecen ser la cosecha de tantos años de siembra en la carrera del artista. Pero eso no significa que está sentado en sus laureles. Para él, es solo una parte inherente a su espléndida trayectoria.

“Sí, me siento muy honrado”, dijo. “Pero quiero seguir sembrando a pesar de tanta cosecha”.