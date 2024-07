Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de julio de 2024

Aries

Este fin de semana será de grandes cambios pues comenzarás a pensar mucho en tus ahorros y en lo que quieres construir en tu futuro. Ten cuidado con lo que comentas delante de las otras personas, son muy envidiosas y podrían cebarte tus planes. Te viene cama de placer muy perro con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas. Una amistad podría meterte en chismes, ni hagas caso, tu sigue en tus cosas, debes aprender a que se te resbalen criticas, recuerda que eres de los signos más envidiados del zodiaco por eso te salas demasiado. Cuida mucho tu parte sentimental y no la expongas a cualquier persona, no creas en palabras sino en hechos. Un descuido podría hacerte perder unos dineros. Una persona llegará a tu vida y te va poner en vibración el asunto, hay muchas posibilidades de encamarte con él o ella sin embargo solo serán fajes de ocasión pues no se visualiza un compromiso estable. Quizás no fuiste lo que esa persona deseaba en su vida, quizás eras más de lo que necesitaba pues estabas acostumbrado o acostumbrada a tragar pura basura. No cambies tu sentido de humor pues es lo que atrae a las personas. Si has estado preocupado por una situación que no se ha resuelto no te preocupes que a más tardar a finales de mes se resolverá.

Tauro

Fin de semana de comenzar a trabajar en tu salud y bienestar trata de aplicarte un poco más en tu alimentación y en llevar una rutina de ejercicio que te ayude a lograr ese cuerpo que tanto quieres y deseas. Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti. Ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando lo necesitan y después ni la geta asoman. Oportunidades de iniciar un negocio familiar. Habrá días en que te sentirás con ganas de parar el tren y ya no continuar, sino haya metas y planes para el futuro no hay ganas de seguir, busca la manera de programarte y de ver por tu felicidad y por eso que siempre has soñado contigo. Si ya tienes una relación es importante que platiques sobre tus planes a futuro con tu pareja, puede que haya problemas pues quizás esa persona no te tiene en sus planes. Ten cuidado en ese aspecto o te estarás exponiendo a perder una amistad o romper una relación. Cuida tu carácter que andarás que no te aguantas, algunas veces explotas sin sentido. Encontrarás mucha paz, amor y ternura con tu pareja en estos días, en caso de estar solteron o solterona no te quejes y pon en claro qué es lo que necesitas y buscas en tu vida ahí encontrarás la clave para ser feliz.

Géminis

Que este fin de semana tu enfoque vaya en comenzar a soltar todo el pasado que tanto daño te ha hecho para poder reinventarte en lograr lo que buscas y deseas. No permitas que tu lengua suelta afecte a quien de verdad quieres y que tengan que pagar justos por pecadores. Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estás tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva. Muchas oportunidades laborales y cambios en amistades, aguas con retornos del pasado y pérdidas de objetos. Ten mucho cuidado con lo que deseas porque por lo regular sueles atraer las cosas negativas. Si has pensado en cambiar de trabajo ten cuidado pues puedes dejar algo en el cual tienes seguridad por algo que no sabes a ciencia cierta si será formal y seguro. No confundas tus sentimientos, recuerda que las personas cambian rápido de humor y parecer y pueden llegar a mostrar ciertas atenciones y cariños hacia tu persona al punto de que tu confundas eso con amor e interés hacia ti y caer redondito en su trampa. Iniciarás un periodo en el cual debes analizar muy bien tu situación amorosa, decide si es lo que quieres para tu vida o no, trata de poner todo en una balanza y tomar la mejor de las decisiones.

Cancer

Este fin de semana vienen días de cambios en los cuales deberás de poner atención a lo que sucede a tu alrededor en cuestión de amores porque podrías vivir una traición e próximas fechas. Ten cuidado donde dejas las cosas pues se aproximan pérdidas de objetos y dinero, recuerda que a veces eres muy descuidado o descuidada y te confías mucho por eso pasan esas situaciones. Aprende a ser más sincero o sincera y expresar tus sentimientos, sean cuales sean, no permitas que otras personas sean quien expresen de forma equivocada lo que tú estás sintiendo. Ocurrirá una situación que hará dudar de lo que sientes por tu pareja en caso de tenerla, te sentirás confundido o confundida en lo que sientes, recuerda que cuando hay amor no existen dudas, si crees que esa relación a pasado a formar parte de una costumbre aléjate cuanto antes y no dañes a quien posiblemente sienta un cariño muy grande por ti. Si ya tienes una relación ten mucho cuidado con las amistades de tu pareja pues a ciertas personas les caes de la fregada y andan ladrando pestes de ti buscando que discutas con tu piores nada y entorpecer tu relación. Pon mucha atención a tus sueños y a todo eso que pase por tu cabeza pues ahí encontrarás la clave de qué decisión debes de tomar.

Leo

Fin de semana de mucha incertidumbre al estar esperando algo que no va suceder, sino aprender a soltar y dejar ir seguirás sufriendo y pasándola mal. Dos amores de tu pasado retornan, no traen nada nuevo ni bueno así que no te detengas porque no vale la pena, momento de cerrar esos viejos ciclos que no te han dejado nada bueno. Aguas con traiciones e infidelidades, no des pie a que tu pareja se canse de la misma rutina de siempre en su relación, no busques pleitos o maneras de estar picándole el buche a tu pareja, centra tu tiempo en buscar la manera de agradarle y fortalecer tu relación de la misma manera en que una vez lo o la conquistaste. Fin de semana muy perris con muchas nuevas oportunidades, muchas dudas en el amor en caso de tener una relación pues ya no sientes como antes, ya no eres esa chamaca o chamaco ingenuo de rancho que eras, ya eres tremendo vivoron. Amores del pasado regresan, no cierres esa puerta si tú fuiste el culpable de esa separación, escucha, analiza y decide. Una amistad te va a buscar muy pronto para contarte puros chismes, no caigas en sus juegos solo para la oreja y no digas nada, pues eso que te contará te va servir para en el futuro salir de un problema o chisme en el que te meterán. Preocúpate más por tu imagen y por eso que te hace sentir bien. Si tienes pareja deja de rendir cuentas si tu pareja hace lo mismo.

Virgo

Es momento de cambios, este fin e semana se ve la posibilidad de recibir una propuesta laboral que te va beneficiar mucho. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. No temas a cambios laborales quizás es lo que necesitas o te hace falta. Llamada inesperada estas por recibir, buenas noticias se aproximan. Momento de cerrar ciclos e iniciar desde cero, has desperdiciado mucho tu tiempo en cuestiones vanas que no te han dejado nada bueno ni de provecho, debes aprender que solo tienes esta vida para ser feliz, no la desperdicies en cuestiones que realmente no tienen ninguna importancia. No dejes que la vida te vuelva a cobrar una factura que no te pertenece. Cambios muy diversos en tu economía te ayudarán a salir de una racha económica que traías cargando desde hace algún tiempo. No te compliques tanto la existencia que lo que es será, haz un lado todas esas preocupaciones que solo te están acabando, si quieres un mejor trabajo ve tras él y no esperes que solo te caiga del cielo que no va suceder. No permitas que chismes y críticas de vecindad te perjudiquen, no des pie a nada que solo te dejará ver como culpable o responsable de actos que no te pertenecen. Deja tus miedos en el pasado y centra tu vida y energía en lo que está llegando, si algo no llega ve por eso. Te llegarán pensamientos impuros y quizás un sueño húmedo con amistad.

Libra

Fin de semana de cambios en los cuales vas a recibir noticias de un ex amor el cual te causó mucho conflicto en tu pasado. Cuidado con tomar de más podrías terminar enredándote con quien no debes. Si tienes ya una relación los celos y la inseguridad ocacionarán problemas. Deja que la vida siga su curso, disfruta lo que tienes y hacia dónde vas y te diriges, recuerda que lo importante no solo es llegar a la meta sino disfrutar el camino ha su llegada. La vida te pondrá pruebas que te van enseñar a valorar lo que tienes en casa, recuerda que en esta vida hay prioridades, ves por lo que quieres y amas y has a un lado eso que solo te estorba o no te hace feliz o deja algo. El valor que no tienes para expresar lo que sientes es el mismo valor que te podría hacer perder lo que quieres en tu vida. Deja de pensar en cuestiones negativas que no te dejan nada de provecho, en lo laboral se ven cambios muy buenos sin embargo algunas veces no haces tu trabajo como deberías. Muchas oportunidades de crecimiento laboral y un viaje se comenzará ha planear una persona de pile canela o morena entrará en tu vida y surgirá una bonita amistad. Deja de vivir de rodillas y de quejarte por todo, eso te hace una persona débil e inútil de la cual quienes te vean y no te conozcan podrían aprovecharse.

Escorpión

Si tienes planes cúmplelos y no los platiques que la envidia anda suelta y te los arruinará. Necesitas ser un poco más tranquilo y bajarle a tus estados bipolares que hacen que destruyan todo a su paso, no esperes nada de nadie. Deja que las verdaderas amistades se queden las que no valen ni un comino sólitas se irán retirando, trata de que esas situaciones no te afecten. Deja de arrastrarte por quien no lo merece, la vida seguirá su curso y no se detendrá ni por ti ni por nadie, no pretendas hacer cambiar la opinión de las demás personas, aprende a respetarlas así como ellas respetan tu imposición porque se te da mucho eso de ordenar y tener el control de todo donde tu estés presente. Te llegarán chismes de familiares que hablarán mal de ti que eso ya no te quite el sueño. Negocio en puerta y estrés laboral o escolar se a próxima, saldrás delante de la mejor manera y julio y agosto se visualizan con grandes eventos sociales. Vienen días de reflexión y de rompimiento de relaciones o de amistades, llévate las cosas tranquilas y que eso ya no te afecte o haga daño. Aprende a ya no dar tanto sino recibes en la misma proporción, te vienen grandes cambios muy buenos los cuales te enseñarán a valorarte más y no soltar prenda tan rápido.

Sagitario

No descuides tu cuerpo porque estás en una etapa crítica de enfermedades en la cual podrías aumentar mucho o tener problemas en tu estómago. Es momento que te des una segunda oportunidad en el área de los amores, no porque te fue mal significa que las cosas vayan a seguir así, despójate de todas esas cuestiones que te han amargado y empieza de cero en toda tu vida. En el amor se ven terrenos complicados pues aún te cuesta trabajo saber qué es lo que en verdad quieres en tu vida, cambias muy rápido de opinión y eso te hace indeciso e indecisa y debido a eso has perdido grandes oportunidades. Es importante que te desprendas de todo lo negativo para poder recibir lo positivo, un cambio en tu vida te dejará muchos beneficios. Grandes amores llegarán y una oportunidad laboral la cual te va dejar muchas ganancias. Chismes al por mayor pero si te sigues deteniendo no lograrás nada. Momentos buenos y un viaje que se está planeando está por llegar. Ya deja de creer en chismes no te hagas ideas que no existen porque tu mente se va y se va buscando o construyendo cosas muy lejos de la realidad, déjate de cosas y preocúpate ya de tu vida que la tienes muy descuidada.

Capricornio

Amores te sobrarán, pero posiblemente elijas a la persona incorrecta has caso a tu corazón y no a tus ojos, sueles irte mucho por las apariencias. Ya no dejes nada para el futuro y disfruta cada día como si fuera el último pues es lo único seguro que tienes. Es momento que vuelvas a creer en ti y en tu capacidad de lograr tus sueños, la vida es justa y poco a poco te dará y a manos llenas lo que por derecho mereces. Vienen días de mucha reflexión con tu presente y pasado en el cual deberás tomar decisiones muy importantes. No trates de arreglar cuestiones que no te corresponden o que no son tuyas, mira que nadie meterá las manos al fuego por ti. Un viaje se aproximará y conocerás nuevas personas que te dejarán marcado para toda tu vida. Es momento que tomes el toro por los cuernos y pongas las cartas sobre la mesa sobre esa persona que solo te incomoda y causa conflictos. En la economía algunos problemas, sueles gastas más de la cuenta y después te la ves muy presionado o presionada. Te manejas en seguridad a mil, te empezarás a dar cuenta de lo tonto que has sido y te reirás de las tonterías que cometiste en el pasado y que en tu tiempo te sacaron un buen susto..

Acuario

Estrés laboral y posibilidad de que te vayas de viaje con amistades, te la pasarás a toda madre. Cambios laborales y amores de una noche. No des segundas oportunidades y si lo haces después no andes moqueando en cada esquina que solo la gente tonta que no se valora regresa a comer dos veces lo mismo. Bájale dos rayitas a tu carácter porque andarás que ni tu madre te aguanta, despréndete de todo lo que te cause conflicto y ya haya dolido demasiado. Fin de semana regio lleno de aventuras, no hables mal de tus amigos o amigas, sean lo que sean es muy su asunto, primero arregla tu vida y mírate tus defectos antes de ir a ladrar en contra de las demás personas. Recibirás noticias importantes. Cuídate de vecinos o vecinas envidian mucho a tu familia y podrían hacer algo para fregarlos. Amor del pasado estará fregando, pero como ya eres bien

perra lo mandarás bien lejos y en moto para que llegue más rápido. Vienen días de muchos cambios laborales y sentimentales pues podrías dejar de sentir cariño y amor por una persona a quien jurabas amar sobre todas las cosas.

Piscis

Hay muchas posibilidades de iniciar romance con una amistad con la que ha mostrado cierto interés por ti, no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor. Una amistad sufrirá accidente o enfermedad, saldrá adelante. Vienen movimientos perros en tus estados de ánimo días amanecerás muy pleno y feliz y otros que ni te toquen porque soltarás golpes, aprende a controlar tu carácter, es muy explosivo y sueles lastimar a muchas personas sin darte cuenta. En el amor hay muchas posibilidades de concretar algo serio, no seas tan exigente al momento de buscar o salir con alguien recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada, si quieres un modelo ponte las pilas y que lo que pides sea lo mismo que ofreces. Si tienes pareja se visualiza celos que lejos de alejarlos los unirán más que nunca. Ve hacia atrás y date cuenta del camino que has recorrido para llegar donde ahora estás, algunas veces te quejas mucho de cómo te trata la vida, pero no pones atención a lo que has hecho para llegar donde estas. Hay una situación laboral que te traerá algo tenso sin embargo vienen buenas noticias, espera que todo madure para que el ofrecimiento o noticia que esperas sea mejor de lo que buscas y quieres.