Anuel parece no superar a Karol G y arremetió contra Feid: “Tu mujer me ama”

Todo parece indicar que Anuel AA aún no supera su amor por Karol G, así lo demostró él mismo esta semana. El reguetonero dejó un desconcertante mensaje en una publicación de Feid, actual novio de la colombiana, en referencia a lo que él cree que siente la cantante.

Recientemente, el cantante puertorriqueño sorprendió al publicar un mensaje directamente dirigido para el Ferxxo en redes sociales por un video en el que el colombiano dice cuál considera que es su canción de trap favorita.

Casi al final del video, disponible en YouTube, Young Miko lee de una de las tarjetas la siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor canción de trap?, a los que Feid respondió: “Diles” de Bad Bunny, Farruko y Ozuna”. La puertorriqueña también coincidió con él.

El puertorriqueño dejó un comentario con críticas y ataques dirigidos a Feid en el video publicado en las redes sociales de Complex magazine, en el que aparecen el cantante colombiano y Young Miko en una dinámica en la que leían tarjetas con preguntas.

“Tu mujer me ama. Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap de todos los tiempos que tu opinión nos importa un bicho con el bigote ese de merenguero. Tu opinión no va a confundir a nadie. El video en el último ‘slide’ del ‘post’ tiene uno de los mejores trap de todos los tiempos que la mayoría son míos, mi niño”, arremetió Anuel.

El comentario de Anuel generó molestia entre los fanáticos de Karol G y Feid, quienes criticaron al puertorriqueño. “Algo que no entiendo es porque Anuel se molestó, solo dio su opinión y ni siquiera tenía nada que ver con él”, “No sabes quién es Feid, pero estás muy atento a lo que dice en las entrevistas”, “Anuel estás traumado con Feid”, “Solo le faltó decir que fan de su relación”, eran algunos de los comentarios.

Hasta el momento, Feid no ha respondido al ataque de Anuel.

Anuel AA habló sobre sus diferencias con Bad Bunny

Anuel AA está enemistado con varios exponentes del reguetón, entre ellos Bad Bunny. Recientemente, Emmanuel Gazmey Santiago habló de sus diferencias con el llamado “conejo mal”.

En una entrevista en Alofoke Radio Show, habló, sin dar muchos detalles, sobre la razón por la que le tira al intérprete de “Callaíta”. “(Por) cosas que han pasado acá, fuera de todo esto, de la música y las canciones”, dijo.

Aunque en el pasado los cantantes han colaborado en canciones como “Hasta que Dios diga” y “Yo soy así”, en la actualidad ambos se han dedicado ataques en canciones.

Al ser consultado si sabe cuando Bad Bunny se refiere a él en sus canciones, Anuel dijo que sí. “Él me ha tirado, y yo sé cuándo él me tira a mí. Lo hemos hablado muchas veces”, aseguró.

“Existen muchas cosas que han pasado en la vida real, pero tratamos de no exponer esas diferencias, definitivamente, ambos nos hemos tirado barras”, agregó.

Anuel aseguró que actualmente hay muchas diferencias entre él y Bad Bunny. “Bad y yo tenemos muchas diferencias, pero, eso quedará entre él y yo. En este punto, nuestra relación está fracturada. No daré detalles, pero desde hace mucho tiempo ya no es la misma”, afirmó.

