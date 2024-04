¿Bad Bunny habla de Kedall Jenner en su nueva canción con Myke Towers?

¿Bad Bunny olvidó a Kendal Jenner? Sus fanáticos creen que no, puesto que creen que la menciona en su colaboración con Myke Towers titulada “Adivino”.

Desde que se publicó el tema, la semana pasada, los fanáticos del llamado “conejo malo” comenzaron a especular sobre presuntos mensajes ocultos para la modelo, con quien el puertorriqueño tuvo una relación el año pasado.

“Tú eras uno de mis amores, yo era solo un ex más/A veces me río leyendo los textos/A veces me río, pero me das estrés/ No sé cuando murió el interés/No sé si un ‘te amo’ vale lo mismo en inglés, ja”, dice el verso de Bad Bunny que desató las especulaciones entre sus seguidores.

El año pasado, Bad Bunny y Kendal Jenner fueron vistos juntos en varios eventos y, aunque nunca confirmaron su relación ni su ruptura, no han sido vistos juntos desde que comenzó el año, por lo que se cree que se separaron.

En varias ocasiones, el cantante ha sido consultado sobre su relación con Kendall, como en una entrevista con la revista Rolling Stone, pero él solo se limitó a responder: “Sé que algo va a salir a la luz. Sé que (la gente) va a decir algo. La gente sabe todo sobre mí, entonces, ¿qué me queda por proteger? Mi vida privada, mi vida personal”.

¿Cómo comenzó la relación de Bad Bunny y Kendall?

El año pasado, Bad Bunny y Kendall se conocieron en una fiesta en Los Ángeles, luego de que Justin y Hailey Bieber los presentaran. Al poco tiempo, fueron fotografiados juntos compartiendo besos y abrazos en público.

Desde ese momento, la pareja empezó a hacer más apariciones públicas juntos en conciertos y eventos de moda, como una colaboración con Gucci.

Pese a que todo parecía ir bien, la pareja dejó de hacer apariciones públicas juntos. Finalmente, al poco tiempo, una fuente confirmó a Entertainment Tonight que el cantante y la modelo habían terminado su relación.

“Sabían que probablemente no sería una relación para siempre, y eso fue entendido mutuamente desde el principio”, señaló la fuente en ese momento.

De acuerdo con TMZ, Bad Bunny estuvieron juntos por última vez en Año Nuevo, cuando se reunieron en compañía de amigos en las playas de Barbados.

Seguir leyendo: