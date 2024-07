Corte Suprema de Wisconsin permitió ampliar uso de buzones para votar por correo

La Corte Suprema de Wisconsin dictaminó el viernes que los funcionarios electorales pueden colocar buzones para votar por correo o para votar en ausencia alrededor de sus comunidades en las elecciones de 2024, facilitando ejercer el derecho al voto.

El tribunal superior del estado limitó el uso de buzones en julio de 2022 y dictaminó entonces que solo podían colocarse en las oficinas de los secretarios electorales locales y que nadie más que el elector podía devolver la boleta en persona. El fallo dictado el viernes anuló esa decisión.

Jueces conservadores controlaban el tribunal en ese momento, pero la victoria electoral de Janet Protasiewicz en abril de 2023 hizo que el tribunal pasara a un control liberal. Al ver una oportunidad, Priorities USA, un grupo progresista de movilización de votantes, pidió al tribunal en febrero que revisara la decisión.

La popularidad del voto en ausencia se disparó durante la pandemia de 2020, y más del 40% de todos los votantes de Wisconsin votaron por correo, estableciendo un récord.

Se instalaron al menos 500 buzones en más de 430 comunidades para las elecciones de ese año, incluidas más de una docena en Madison y Milwaukee, las dos ciudades más demócratas del estado.

Al menos otros 29 estados permiten el uso de urnas para votar en ausencia, según la US Vote Foundation, y su uso ampliado en Wisconsin podría tener importantes implicaciones en la carrera presidencial.

Wisconsin vuelve a figurar como un estado indeciso crucial después de que el presidente Joe Biden lo ganara por poco en 2020 y Donald Trump lo ganara por poco en 2016.

Los demócratas creen que facilitar el voto en ausencia aumentará la participación de votantes a su favor.

Los jueces anunciaron en marzo que revisarían la prohibición de los buzones de entrega, pero no considerarían ninguna otra parte del caso. La medida provocó la ira de los conservadores de la corte, quienes acusaron a los liberales de intentar dar una ventaja a los demócratas este otoño.

El gobernador demócrata Tony Evers instó en abril al tribunal a permitir nuevamente los buzones de voto en ausencia.

El tribunal dictaminó 4-3 el viernes que los buzones se pueden utilizar en cualquier lugar.

Donald Trump y otros políticos republicanos han alegado que los buzones facilitaban el fraude electoral, aunque no han ofrecido pruebas de ello.

Los demócratas, funcionarios electorales y algunos republicanos argumentaron que las cajas son seguras y una encuesta de The Associated Press entre funcionarios electorales estatales en todo Estados Unidos no reveló casos de fraude, vandalismo o robo que pudieran haber afectado los resultados en las elecciones de 2020.

Con información de Wisconsin Public Radio y CNN

