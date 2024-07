El presidente elude la opción someterse a una prueba neurológica para corroborar su agudeza mental

Durante la primera entrevista que ha concedido después de su accidentada participación en el debate presidencial, Joe Biden evitó responder si estaría dispuesto a someterse a una prueba neurológica que corrobore su nivel de agudeza mental.

El demócrata de 81 años conversó con George Stephanopoulos, presentador de la cadena de televisión ABC, pero lejos de hacerlo durante 90 minutos, como se llegó a suponer, el encuentro se limitó a 22 minutos, lapso en que trató de esquivar una pregunta considerada clave para medir su fortaleza cognitiva.

Su interlocutor primero lo cuestionó sobre si los médicos a cargo de su salud le habían realizado una evaluación neurológica y cognitiva completa.

“Me hago un examen neurológico completo todos los días. Me he hecho un examen físico completo… He estado en Walter Reed para hacerme mis exámenes físicos”, respondió el presidente.

Acto seguido, el presentador insistió en pedirle al mandatario aclarar si algún neurólogo lo había examinado con la ayuda de pruebas cognitivas específicas.

“No, nadie me dijo que tenía que hacerlo… Dijeron que estoy bien”, indicó el longevo político.

Joe Biden no quita el dedo del renglón su deseo de en continuar adelante con su campaña en busca de una posible reelección (Crédito: Evan Vucci / AP)

Al respecto, Stephanopoulos fue directo y cuestionó a Biden si estaría dispuesto a someterse a una prueba cognitiva o neurológica, pero el jefe de la nación, si bien emitió una respuesta, sólo fue para salir al paso, pues en ningún momento aceptó la opción.

“Mira, me hago una prueba cognitiva todos los días. Todos los días me hago esa prueba. En todo lo que hago. Ya sabes, no solo estoy haciendo campaña, sino que estoy dirigiendo el mundo. Suena a hipérbole, pero somos la nación central del mundo”, subrayó.

Meses antes del debate presidencial Donald Trump había retado a Joe Biden a someterse a una prueba cognitiva, pero desde la Casa Blanca rechazaron la opción, pues la consideraban innecesaria e incluso la definían como un absurdo capricho al cual no accedería.

Hoy, varios legisladores del Partido Demócrata ni siquiera mencionan ningún tipo de prueba para el presidente, pues directamente le piden ponerle punto final a una campaña que consideran terminaría perdiendo en caso de que nadie entre como bombero para rescatarla.

