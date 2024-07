Jueza federal suspende plazos en el caso de documentos clasificados en contra de Donald Trump

Aileen Cannon, jueza federal, accedió a suspender varios plazos judiciales para considerar la inmunidad presidencial de Donald Trump en su caso relacionado con la posesión indebida de materiales clasificados.

Con base a una investigación llevada a cabo por el fiscal especial Jack Smith, al expresidente de la nación se le fincaron 40 cargos de delitos graves derivados por la retención intencional de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas.

Sin embargo, el lunes, la Corte Suprema dictaminó que en el caso Trump vs. Estados Unidos, un exmandatario de la nación cuenta con inmunidad sustancial de procesamiento por actos oficiales mientras ostente su cargo, pero no por actos considerados no oficiales.

A partir de ello, en el caso de la presunta posesión indebida de documentos clasificados, los abogados que representan al republicano de 78 años presentaron una moción encamina a suspender parcialmente los procedimientos adicionales hasta que se resuelvan las mociones basadas en la inmunidad presidencial.

“La resolución de estas cuestiones preliminares es necesaria para minimizar las consecuencias adversas para la institución de la presidencia que surgen de esta investigación y proceso inconstitucionales.

Una suspensión parcial también es apropiada para evitar una mayor explotación de las instituciones y recursos judiciales por parte del personal del Poder Ejecutivo en relación con la vergonzosa campaña de guerra jurídica en curso”, señalaron Todd Blanche, Emil Bove y Chris Kise.

El exmandatario de la nación continúa avanzando en su lucha por volver a la Casa Blanca. (Crédito: Mike Stewart / AP)

Y su estrategia les rindió resultados positivos, pues menos de 24 horas después la magistrada Aileen Cannon aceptó escuchar argumentos.

De esta manera, les concedió dos semanas de suspensión para que ambas partes preparen informes sobre la relevancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.

Cabe señalar que, desde febrero, los representantes del expresidente de la nación le habían solicitado a la jueza federal desestimar los cargos en su contra bajo el argumento que tiene derecho a inmunidad presidencial y que, en caso de no hacerlo, se estarían violando las cláusulas de nombramientos y asignaciones de la Constitución.

Por su parte, el fiscal especial Smith instó a Aileen Cannon a rechazar dicha solicitud, pues señala que la acusación presentada por un gran jurado federal el año pasado no señala a Donald Trump de ninguna de las acciones que realizó como presidente.

