Marjorie de Sousa y Chantal Andere reflexionan sobre sus personajes en El conde: Amor y Honor

Marjorie de Sousa y Chantal Andere participan en El conde: Amor y Honor, telenovela protagonizada por Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras. Se trata de una adaptación de la obra El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas y Auguste Maquet, que se grabó en 2022 y apenas vio la luz este 1° julio en Telemundo.

En una entrevista con La Opinión, la actriz mexicana y la venezolana hablaron sobre cómo fue su experiencia durante el rodaje de la telenovela, los retos que enfrentaron al preparar sus personajes y, por supuesto, lo que más disfrutaron también de la producción.

El conde: Amor y Honor sigue a la historia de Alejandro (Colunga), un humilde trabajador del campo quien conoce a Mariana Zambrano (Contreras), hija de un rico terrateniente, y se enamoran perdidamente; sin embargo, su romance se ve interrumpido cuando su madrastra y un pretendiente adinerado lo acusan de un doble homicidio, lo que lo hace caer en una perversa trampa destinada a separarlo del amor de su vida.

Sobre su personaje, Marjorie de Sousa, que interpreta a Cayetana, aseguró que le encantó porque consideraba que era una suerte de Marilyn Monroe. “Es un personaje icónico que en la vida todo el mundo quiere hacer en algún momento porque si ves su historia dices: ‘no, yo no quiero ese karma. Pobrecita’ (…) Es un personaje muy noble. No es un personaje malo, aunque es antagonista. Ella viene a defender lo que cree que es suyo que es El Conde, nada más y nada menos”, dijo la venezolana.

Por su parte, Chantal Andere, quien interpreta a Josefina en la telenovela, dijo que para ella dar vida a su personaje fue una experiencia muy satisfactoria. “Cuando leí la sinopsis de la historia y empecé a leer los capítulos de El Conde fue apasionante. (Josefina) es una villana clavada y totalmente loca (…) Es de estos personajes que, como antagonista que he sido toda mi vida, le suman un gran poderío a mi trabajo”, afirmó la mexicana.

Sobre cómo cada una prepara sus personajes para patrones y que cada uno pueda ser distinto, aunque haya similitudes, las actrices explicaron que cada uno de los papeles que interpretan se apoderen de ellas, de sus cuerpos y mentes para hacer la actuación más fiel posible.

“Esa es la gran capacidad de los actores y lo que se les aplaude. En mi caso, que he hecho puras villanas toda mi vida, he sido una persona que me he dejado dirigir por los directores y le he dado mi físico a los personajes (…) Yo me tomo mucho de la mano del director para ver cómo puedo hacer al personaje diferente”, detalló Andere.

De Sousa aseguró que también se trata de un proceso en el que hay que dejar el ego a un lado y probar hacer cosas nuevas. “Hay que tener la capacidad de aceptar y decir ‘tiene razón’ o ‘lo voy a intentar’. A lo mejor no te convence tanto pero dices ‘lo voy a intentar’ y resulta que sí funciona”, dijo la venezolana, quien también aseguró que es importante expresar con lo que no te sientes cómodo.

El elenco de la telenovela, que se estrenó el 1° julio en Telemundo, lo completan Sergio Sendel, Víctor González, Helena Rojo, Omar Fierro, Javier Díaz Dueñas, entre otros.

