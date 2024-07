Uruguay acabó con la magia de Brasil para avanzar en penales a semifinales de la Copa América por 4-2

Con una gran actuación del portero del Internacional de Porto Alegre, Sergio Rochet al detener dos penales en la serie final de tiros de castigo, impulsó a Uruguay para eliminar al poderoso Brasil 4-2, después de unos cerrados y disputados 90 minutos en donde la selección charrúa dirigida por el argentino Marcelo Bielsa se sobrepuso a la expulsión de Nahitan Nández y terminó imponiéndose en el máximo duelo del fútbol.

Una vez que enviaron a Brasil de regreso a su casa, ahora Uruguay pondrá sus fuerzas a la orden de la espectacular Colombia, en una de las dos semifinales de la Copa América 2024, que se espera sea una lucha cerrada, sin dar y pedir cuartel entre dos estilos muy diferentes de concepción futbolística que se realizará en Carolina del Norte.

Rochet sin duda fue el hombre de la noche al detener los disparos a Eder Melitao y a Douglas Luiz, que fueron el preludio de la tragedia brasileña que desde hace mucho tiempo se ha vuelto en una selección común y corriente, sin jugadores capaces de poner en la cancha la onza que incline la balanza de su lado.

Así con esta gran noche de Rochet en donde incluso se impuso a su rival, el portero de Brasil Alisson, que le detuvo el disparo a José María Jiménez, que hizo pensar en una gran hazaña de regresar al partido, pero donde el disparo de Manuel Ugarte acabó con los sueños brasileños de emerger de sus cenizas para lograr la victoria.

Así, Brasil deja la Copa América tras dar una imagen deslucida, con un solo triunfo en cuatro partidos y que pone en tela de juicio del trabajo del técnico Dorival, sobre todo porque nunca pudo aparecer la magia brasileña y para colmo, jugar este duelo clave sin su gran figura Vinícius Júnior,

🔥🇺🇾URUGUAY NOMÁ'🇺🇾🔥



¡'La Celeste' está en las semifinales de la Copa América!🏆🌎



🇺🇾 Uruguay 0-0 Brasil 🇧🇷

(4-2 PENALES)



🔴 EN VIVO: https://t.co/3QVNDbUfvZ

📺 Univisión y TUDN#AmericaUnida pic.twitter.com/rrihKl1Nrp — TUDN USA (@TUDNUSA) July 7, 2024

La realidad es que en el capítulo 80 de esta rivalidad, ahora Uruguay fue capaz de imponerse a los brasileños, rompiendo los circuitos de juego, empezando desde la generación de Bruno Guimaraes y Joao Gomes, pero sobre todo de Rapinha y del novato sensación Endrick, que con 17 años fue lanzado al campo esperando que encontrara la magia que alguna vez tuvo el gran Pelé al debutar con la misma edad.

Uruguay se vio cómodo con este estilo de esperar y desesperar a los brasileños, pero al mismo tiempo tratando de que los embates al frente de Darwin Núñez tuvieran algún tipo de éxito, pero al final en sus luchas estériles contra Marquinhos y Militao, terminaron por desesperar al delantero uruguayo.

En la tanda se la jugaron los charrúas apoyados en la capacidad de Rochet y la táctica les funcionó, pues Valverde arrancó fuerte con un derechazo cruzado y raso que no dio opción a Alisson. Falló el primero de Brasil Militao. Bentancur y De Arrascaeta no perdonaron. Andreas Pereira hizo crecer las expectativas de Brasil al fallar su disparo y estas crecieron con el tiro de Douglas Luiz que la metió pegado al poste. Ugarte no perdonó y prolongó el viaje de la Celeste en esta Copa América.

Marcelo Bielsa, técnico argentino de Uruguay vive con una gran tensión el duelo contra Brasil, donde al final su escuadra eliminó al Scracht du Oro y ahora enfrentarán a Colombia en la antesala de la gran final de Copa América 2024 Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

Seguir leyendo: