Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de julio de 2024

Sagitario

Mi querido Sagitario cuídate de engaños y traiciones en cuestión de relaciones amorosas. No dudes más de quién eres, agarra el toro por los cuernos y aprende a lidiar con esas personas que solo quieren verte afectado, ya no creas en promesas falsas ni en personas que buscan meterse en tus planes y aprovecharse de ti. Ten cuidado con andar encendiendo el boiler y no meterte a bañar, te podrías meter en problemas, te encanta andar provocando a los machos y después ya no sabes dónde meterte. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas pero deberás de ser muy inteligente para no gastar en cosas que no ocupas y no necesitas. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte o de querer ser algo en tu vida, ponte listo sino quieres que te vean la cara de nuevo y termines enamorada y sola. No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos, suelta y deja ir y comienza a enfocarte en lo que realmente vale la pena. Muchas posibilidades de cambios en tu manera de actuar con tus seres queridos, hay días en que te cargas un humor que nadie te aguanta y eso a la larga te ocasiona pleitos y problemas. Ten presente que si tú no vas por tus sueños nadie más irá por ellos. Ten cuidado con cambios en tus dineros, estas gastando demasiado en cosas sin importancia.

Capricornio

No te dejes manipular por personas que solo buscan fregarte y al final no tomes decisiones sin pensarlo, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no porque después podrías arrepentirte. Ten cuidado con amores de una noche que podrían entrar en tu corazón y difícilmente salir y quedar bien enganchado. Ten presente que quien no quiera estar en tu vida que se vaya, no pierdas el tiempo ahí con quien tiene otros intereses y no se quiere quedar. Tu persistencia, ganas y esfuerzo por conquistar a esa persona que mueve tu mundo podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día y que podría hacerte mejorar tu economía. Ten mucho cuidado con nuevas amistades pues muchas de ellas entraran a tu vida para dañarte u ocasionarte problemas, no cuentes ya nada ni te dejes llevar por chismes que no te conducen a ningún sitio. Mejoras en lo económico, te llegará dinerito extra con el cual saldrás de varias deudas solo no lo gastes en cosas que no necesitas.

Acuario

Aprende a quitar de tu vida responsabilidades que no son tuyas, cuidado con tu estado de ánimo el cual podría verse dañado por comentarios mal intencionados tanto de familia como de amigos. Es posible que sientas rencor con persona que te traicionó en estos días haz lo que tengas que hacer para sacar eso que sientes. Si hubo problemas en la familia mejorará todo de manera increíble en próximos días pero deberás ponerte las pilas para evitar caer en las mismas cuestiones de siempre. Se aproximan personas mal intencionada que solo buscarán acabar con tu paciencia y tus buenos deseos, si te atontas se va aprovechar de la situación. Cuídate de enfermedades respiratorias las cuales estarán a la orden del día y podrías ir a parar al médico si te descuidas. Si buscas amor donde te ofrecen amistad ten por seguro que vas a terminar sufriendo, es momento de que te pongas perra y veas que es lo que quieres en tu vida, el amor no lo es todo, crees que la vida es color de rosa cuando no es así. Ten cuidado con hacer promesas que no puedes cumplir, se te da mucho prometer cosas cuando andas de buenas y después te cuesta trabajo cumplir con lo prometido, recuerda que sí y que no está a tu alcance. Mucha suerte en juegos de azar y números en terminación 2, 8 y 9.

Piscis

Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define en todo, tus actos y manera de actuar mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar cuando te propones cumplir tus sueños. El día que decidas hacer lo que se te dé la fregada gana aprenderás hacer realmente feliz, suelta y deja ir y comienza a disfrutar la vida que es muy corta. Cuidado con lo que sale de tu boca, podrías ocasionar chismes dentro de la familia o con amistades. Durante poco tiempo estarás con la persona que de verdad vale la pena para ti, es momento oportuno de iniciar una relación pero que sea bajo tus condiciones. El amor llegará mediante una red social ponte buzo caperuzo para que no la vayas a regar. La vida te compensará con una gran noticia que está por llegar en fechas muy próximas pero deberás ser inteligente para saber aprovechar. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar en tu vida, no le des entrada y ponte perra y exigente. Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías meterte en problemas al reclamar cosas y asuntos del pasado que ya no tienen importancia pero que te siguen afectando.

Aries

Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones prohibidas que te causan estrés o conflictos. Amistad dejará de hablarte, que eso no te afecte recuerda que nada es para siempre y todo llega a su tiempo. Hay muchas posibilidad de que se concrete un negocio en fechas próximas, aprende a no gastar dinero que no tienes y cuidar tus ahorros. No vivas de rodillas por nadie y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Eres bueno y noble y la has pasado mal, Dios recompensará cada uno de tus sacrificios y traerá nuevas cosas a tu vida y entorno. Viene días en los cuales estarás preocupado por ciertas situaciones que se vivirán dentro de tu familia y que te quitan el sueño. Debes encontrarle sentido a tu vida, últimamente te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti pero que te siguen quitando el sueño. Te viene días en los cuales andarás reflexionando sobre lo que quieres y busca para ser feliz y lograr tus sueños.

Tauro

Mi querido Tauro que esta semana tu enfoque vaya dirigido a dar un cambio de 180 grados en cuestión de tu alimentación y preocuparte más por tu salud pues de esta manera lograrás un balance en tu vida. Eres bueno y noble sin embargo algunas ocasiones te dejas manipular e influenciar por otras personas y eso en algunas veces te hace ser quien no eres. No finjas sentimientos que no existen por personas a las que no le importas ni interesas podrías confundir. Te vienen mejoras en los dineros y una verdad oculta que saldrá al descubierto en fechas muy próximas. Te llegan noticias de persona que había estado alejada de tu vida y que buscará la manera de volver entrar a tu vida. No descuides la parte de tus sentimientos, te has hecho algo increíble a causa de traiciones de tu pasado que te siguen afectando. Chismes en la familia y comenzarás arreglar documentos que tenías pendientes desde hace tiempo. La vida te llenará de nuevas oportunidades sobre todo en el área del amor debes saber aprovechar. La vida te dará grandes sorpresas pues un proyecto que se había estancado y no había funcionado cobrará grandes frutos en próximas fechas y comenzará a darte grandes ganancias. Familiar que estaba alejado regresa con la cola entra las patas en próximas fechas te va pedir perdón. Un embarazo en la familia se visualiza en próximos días y con ello el rompimiento de relación de una amistad.

Géminis

Está semana mi querido Géminis cuida tus espaldas porque se vienen chismes por parte de compañeros de trabajo o amistades que buscarán afectarte. Es posible que te lleguen chismes de la vida de ex pareja o ex amor te darás cuenta como la vida ha puesto todo en su lugar. No naciste pa ser plato de segunda mesa así que no caigas en esas cuestiones y ten cuidado con tu pareja en caso de tener porque podría venir infidelidades. Tienes el poder para lograr lo que deseas, pero algunas veces caes en cuestiones muy absurdas que ni tú te la crees, deja de pensar en tonterías y enfócate en lo que realmente importa. Recuerda de qué estas hecho y hacia dónde te diriges para que no te pierdas en tu camino y en lo que deseas y buscas de ma vida. Momento de poner atención a cualquier negocio que quieras emprender pues podría haber fraudes o robos sin darte cuenta. Si tienes pareja surgirá cierta situación que podría ponerlos de mal humor al traer cuestiones de tu pasado. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico que te va beneficiar mucho. Cuidado con cometer errores en el ámbito laboral, haz tu trabajo de la manera que es y no tendrás ningún problema, recuerda no meterte en chismes que no te corresponden. Deja que el mundo ruede y no te preocupes por tonterías y comentarios de personas que solo buscan fregarte.

Cancer

Que esta semana mi querido cancer vaya enfocada a comenzar a planear un viaje y nuevos estudios, haz un curso o un diplomado algo que te ayude a salir de la rutina y alimentar tu memoria. Date la oportunidad de trabajar en lo que quieres, deja de dar explicaciones a quien no te las pide, y centra tu tiempo en mejorar tu situación laboral y sentimental, recuerda que cuando trabajas en lo que te gusta y apasiona es como sino trabajarás. Deja de pensar que la vida es injusta, no trates de aparentar algo que no eres y busca la manera de que quien esté contigo se sienta orgullosa u orgullosa de la persona que eres y de lo que quieres hacer y lograr. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Quizás en estos días estés expuesto a cuestiones del pasado y quieras regresar a el, te has acostumbrado a lo malo que cuando te llegan cosas buenas te asustas. Es posible que llegue alguien a tu vida en estos momentos y se aproveche de tu buena voluntad, no hagas caso a comentarios negativos, tú sabes quién eres y no tienen por qué soportarlo. Ten cuidado con un golpe o caída la cual estará a la orden del día. Caídas y golpes estarán a la orden del día así que sino pones atención vas a darte en toda la madre. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento sino las aprovechas al instante estás destinado o destinada a no lograr nada en el futuro así que aplícate y aprovecha lo que llega.

Escorpión

Esta semana es para renovarte en la parte espiritual, recuerda que tienes que creer en algo para mejorar tu espiritualidad que tanta falta hace. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. Deja que el amor toque tus puertas y ábrelas que ya es momento de algo más sólido. Un viaje comenzará a concretarse en fechas próximas podría ser al finalizar este mes de julio, sólo deberás de planearlo a la brevedad y cuidar tus gastos para evitar problemas económicos que se pudieran presentar. Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas y arruinar tu buró de crédito. Recibirás noticias de un ex amor, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, podrías cometer grandes errores y regresar a lo mismo, no permitas volver a pasar por las mismas situaciones. Hay muchas oportunidades de crecer en lo económico, pero necesitas ponerte las pilas, un negocio puede ser una gran oportunidad sobre todo si es de ventas. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso al no hacer dieta ni ejercicio alguno. Buenos tiempos para arreglar documentos o firmar papales que te van a beneficiar mucho. Amores a distancia se podrían terminar en cualquier momento debido a la distancia y falta de interés. Ten más seguridad en ti, en quién eres y hacia dónde vas, tienes todo para conseguir tus sueños y metas, pero le flojeas mucho o crees en lo que los y las demás te dicen de ti.

Libra

Esta semana ponte perra en el cumplimiento de una meta económica que te propusiste, todo se te va dar de la mejor forma. Ten mucho cuidado con desear o pensar cosas negativas solo lograrán desestabilizar tu paz interior y sacar tu peor versión al imaginar cosas que no son y no existen. Muchas probabilidades de emprender un viaje y realizar un cambio muy perro el cual hará que personas falsas desaparezcan de tu vida, depúrate de todas esas personas que lejos de sumarte te dañan. El amor ha de llegar de tierras lejanas en próximas fechas y si te atontas las cosas no van a salir como quieres y esperas. Podrías sufrir las consecuencias de haber mentido, debes tener cuidado con lo que sale de tu boca y de prometer cosas que no vas a cumplir porque después ya no van a confiar y creer en ti. Te vienen cambios muy buenos, vienen días en los cual te costará trabajo aceptar muchas cosas que suceden en tu realidad. Si no tienes perro que te ladre aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces. Persona de piel blanca retorna del pasado y vendrá hacerte una propuesta de un negocio. Te vienen cambios muy perros en los cuales aprenderás hacer un lado todo eso que te incomoda o hace sentir de la fregada.

Virgo

Este inicio de semana busca la manera de concretar negocios que dejaste pendientes pues es una semana en que se prestará para muchas cosas positivas. No es momento de mendigar amor por nada ni nadie sino de darte tu valía como persona. No finjas sentimientos que no sientes, si de verdad esa persona te mueve el tapete date la oportunidad de poner todo de tu parte y que sea lo que tenga ser. Si tienes pareja ten cuidado con traiciones, no comentes nada y solo observa que solito te vas a dar cuenta de todo sin necesidad de buscar más allá. Tu felicidad no depende de nadie solo de ti así que deja de darle atribuciones sobre tu vida a quien no las merece. Traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse sobre todo cuestiones que tienen que ver con negocios y dinero. Días en los cuales dejarás de creer en promesas y te concentrarás solo en hechos, haces bien pues solo de esa manera podrás ver realizados tus sueños. Amor de una noche aparecerá y una amistad se alejará de ti debido a que ha estado sintiendo atracción hacia tu persona y teme enamorarse y no ser correspondido. Días en los que todo encajará a la perfección, si una persona te falló aprende a perdonar, pero no a volver a confiar, sobre todo amistades o familia cercana.

Leo

No es momento de descuidar tus cosas sino de poner todo el empeño que se necesita para sacarlas a flote y no dejar pendientes para el día de mañana. Ten mucho cuidado con accidentes o caídas sobre todo en vehículos en color rojo o negro. No permitas que personas de tu pasado retornen a tu presente porque será volver a comer la misma miércoles, cierra ciclos y date la oportunidad de comenzar a ver más por ti antes que las demás personas, recuerda que primero estás tú y al final tú. Es momento de abrir tu corazón y tus sentimientos a esas personas que hacen todo por ti, no seas egoísta, que te haya ido mal en tu pasado no significa que asi vaya ser ahora o siempre. Quita de tu vida personas tóxicas que no te conducen a ningún lugar y que solo te causan conflictos y problemas o de lo contrario terminarás envuelto o envuelta en situaciones incomodas. Muchas oportunidades de crecimiento en diversas áreas sobre todo en la cuestión de tu salud, si has estado enfermo o enferma comenzará una racha muy buena llena de cambios, solo aplícate en esas cuestiones en las que te has estancado, trata de hacerte estudios constantes de la sangre para monitorear que todo esté bien. Es momento de ver la vida de otra manera, centra tu energía en eso que mueve tu vida y tu mundo, vienen cambios buenos en la cuestión económica, pero si no te aplicas el dinero se te va a ir como agua de tus manos así que ve haciendo tu caga de ahorros.