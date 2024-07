Donald Trump afirma que el ego de Joe Biden lo impulsa a mantener su campaña a flote

El candidato presidencial republicano está convencido que el egocentrismo del jefe de la nación le impide poner fin a su campaña contrario al llamado de varios demócratas donde públicamente le exigen cederle su lugar a otro político con mayor vigor para defender sus ideas.

Después de su desafortunada participación en el debate presidencial, el presidente de la nación ha recibido múltiples criticas donde se pone en duda incluso su salud.

Sin embargo, lejos de tirar la toalla a reiterado que él y su equipo de colaboradores continuarán adelante con sus planes de lograr la reelección en la Casa Blanca, pues asegura poseen la capacidad para triunfar el 5 de noviembre.

Al respecto, durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, su archirrival republicano sostiene que el mandatario de la nación se niega a escuchar comentarios y a ver los resultados de las encuestas donde lo dan por derrotado debido a la manera en cómo se comportó frente a los 47.9 millones de ciudadanos pendientes, hace unos días, de la transmisión televisiva del debate.

“Me parece que es muy posible que se quede. Tiene un ego y no quiere renunciar. No desea hacer eso. Me parece que eso es lo que quiere.

Creo que a Jill le gustaría que se quedara. Parece que lo está pasando bien”, expresó con respecto a la primera dama.

El presidente Joe Biden no ha logrado apagar el fuego de críticas que generó su participación en el debate presidencial. (Crédito: Morry Gash / AP)

Trump acepta que la posición de Biden resulta muy incómoda, pues si decide declinar en favor de otro demócrata significaría salir de la Casa Blanca por la puerta trasera y no en plan grande como lo pretende.

“Creo que podría quedarse en el cargo y, si lo hace, nadie quiere renunciar a él de esa manera. Se sentirá mal consigo mismo durante mucho tiempo. Es difícil renunciar a él de esa manera, de la manera en que intentan obligarlo a dejar el cargo”, advirtió.

No obstante, en cuestión de horas, el magnate neoyorquino obtuvo la respuesta de los demócratas mediante un comunicado emitido por James Singer, portavoz de la campaña de Biden, y quien insistió en llamarlo criminal y además mentiroso.

“Donald Trump, con poca energía, ha estado fuera de campaña durante 12 días y nada ha cambiado. Continúa siendo un mentiroso habitual, un criminal convicto 34 veces. Sigue aplicando su agenda del Proyecto 2025 para destruir Estados Unidos, convertirse en un dictador desde el primer día, arrebatarnos nuestros derechos y aumentar los costos para la clase media para dar recortes de impuestos a los ricos y a las corporaciones que especulan con los precios, y lo más importante, todavía va a perder este noviembre contra Joe Biden”, señala la misiva.

